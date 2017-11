Aumente insta a Algar a trabajar «más» en respuesta a las críticas por Recicor

El incendio en la planta de reciclaje de Recicor XXI ha generado cierta polémica que continúa alimentándose con las últimas declaraciones realizadas desde el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía. En este sentido, el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, solicitó ayer al delegado territorial de Medio Ambiente de la Junta, Francisco de Paula Algar, «que hablemos menos y trabajemos más, y colaboremos entre nosotros», después de que este último aseguró el jueves pasado que «la afirmación (recogida en el informe de los bomberos) de que se ha sobrepasado la cantidad anual de plásticos admisibles en el vertedero no es correcta». Algar recordó, además, que «corresponde a Medio Ambiente valorar» los posibles incumplimientos de la Autorización Ambiental Integrada concedida por la Junta.

El Ejecutivo regional no ha informado todavía sobre la finalización de su propio informe, por lo que Aumente reclamó al delegado que ponga otro documento sobre la mesa de «un técnico que diga qué datos son erróneos». El también concejal de Seguridad instó a «arreglar el tema», y pidió que «no intentemos echar la pelota a otro, porque la responsabilidad está compartida». En esta línea, manifestó que «la Junta tiene su responsabilidad, el Ayuntamiento y Urbanismo, también, y yo, como responsable de los Bomberos, la única que tenía era apagar el incendio, cuestión que me ha sido imposible porque no tenía los requisitos para ello». Por esto, añadió, «el informe recoge la problemática que hemos tenido para apagar el fuego». El jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), Juan Rubio, declinó ayer valorar la crítica de la Junta, recordando que ya se ha pronunciado por escrito en el citado informe.

OTRAS VALORACIONES/ En cuanto a las opiniones de otros grupos en el Consistorio, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Pedro García (IU), reivindicó «que la Junta no juegue a ocultar que el infractor es una empresa que no ha hecho lo que debía». Entre otras ideas, reconoció que le sorprende que «un delegado de la Junta diga que el informe de Bomberos no tiene validez», lo que le llevó a afirmar que «no hay respeto ni entre los mismos de su partido». Además, al hilo del trabajo que realiza la GMU, hizo referencia al proceso que se inicia a partir de que este organismo emita la orden de cese de actividad en Recicor, apuntando que, cuando se abra el expediente, «se aplicarán las sanciones» que correspondan a la empresa.

De su lado, el portavoz del grupo municipal del PP, José María Bellido, propuso que comparezcan en el pleno los responsables del SEIS, del área de Seguridad y de la delegación territorial de Medio Ambiente. Así, precisó que todavía se desconoce qué materiales ardieron y las consecuencias para la salud, y señaló que tampoco saben quién realizó las mediciones de partículas y cuáles se han hecho, a pesar de que un día después del siniestro la Junta informó de que no había afectado a la calidad del aire.