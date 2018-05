Aumente dice que se está generando "una alarma excesiva" con la productividad de la Policía Local

El teniente de alcalde de Presidencia y responsable de la Policía Local de Córdoba, Emilio Aumente, considera que se está generando "una alarma excesiva" en torno al conflicto laboral de la plantilla y ha garantizado que la seguridad en las calles de Córdoba está garantizada pese a que no se estén cubriendo los refuerzos de la productividad. "Parece que sin el concepto de la productividad la ciudad está abandonada y eso es una temeridad que no corresponde con la realidad", ha dicho Aumente en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local.

El también teniente de alcalde de Seguridad ha recordado que la productividad es un complemento salarial "voluntario" y ha insistido en que los cuadrantes se hacen con policías suficientes para la celebración de eventos. "Si hubiera riesgo, la actividad no se podría desarrollar", ha añadido. El concejal socialista también ha afirmado que más presencia policial en las cruces no hubiera evitado la celebración del botellón "porque es una cuestión al margen de la Policía". Como ya ha hecho en otras ocasiones, Aumente ha abogado por mantener un debate multidisciplinar sobre el botellón y ha considerado que "no es normal" el consumo abusivo de alcohol que se hace en la vía pública.

Hay que recordar que el sindicato de la Policía Local, Siplib, está negociando desde hace unos días con los responsables de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba sobre conceptos como el de productividad, que no cobran desde mediados de 2017.