Aumente dejará el área de Seguridad si no cuenta «de inmediato» con más bomberos

El teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Emilio Aumente, anunció ayer que «pondrá su cargo a disposición de la Alcaldía» si no cuenta «de inmediato» con más recursos en el área de Seguridad, tras una sonora protesta de miembros del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), que se concentraron en la Feria con pitos y gritos, pidiendo su dimisión. La protesta llega justo después del incendio registrado el martes en la caseta Fosforito, que parece haber puesto en evidencia la situación de precariedad de recursos que afecta al Cuerpo de Bomberos de la ciudad y que Aumente vino ayer a reconocer. La concentración del personal de SEIS exhibió pancartas en las que se leía: «En emergencias nunca despacito. Aumente dimite rapidito», a las que el teniente de alcalde de Seguridad respondió: «Lo que están pidiendo lo van a conseguir. Me voy a ir». El responsable de Seguridad recalcó que «si en el área de Seguridad no hay personal, evidentemente me tengo que ir» y que «no hace falta que insistan en que me vaya, porque voy a poner la delegación de Seguridad en lo alto de la mesa de la alcaldesa ya». Aumente, visiblemente afectado por la situación, aseguró que «el tema de bomberos es un tema de Personal» que no le compete a él, señalando directamente a su compañero de partido, David Luque, responsable del área de Contratación y Recursos Humanos.

Justo después de su ultimátum a la alcaldesa, Emilio Aumente e Isabel Ambrosio se cruzaron en la recepción de la Diputación, donde el responsable de Seguridad mantuvo una conversación con periodistas en las que reiteró su intención de dejar su responsabilidad en este área si no se le dá una solución inminente a la falta de personal. «Llevo tres años advirtiendo de la situación y ayer hubo un incendio, mi honorabilidad está en juego, yo no miento y tampoco voy a ser responsable si algo ocurre porque antes me voy», insistió. En medio de las manifestaciones, la alcaldesa pasó a su lado, colocándole una mano en la espalda. Este periódico aprovechó para preguntar a Ambrosio qué podía decir ante las declaraciones de su primer teniente de alcalde, pero la alcaldesa rehusó responder y abandonó la caseta.

Durante la tarde, se volvió a intentar recabar respuesta de algún responsable del equipo de gobierno, sin éxito. Aunque la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, no quiso hacer declaraciones respecto al anuncio de su teniente de alcalde de Seguridad, sí que utilizó el twitter, un medio que cada vez emplea con más frecuencia para hacer anuncios públicos, y felicitó la labor realizada por Emilio Aumente con este texto: «Gracias a quienes hacen de la Feria de Córdoba la más generosa, hospitalaria y segura», etiquetando a @aumente. El tuit fue colgado en la red a primera hora de la tarde de ayer, varias horas después del anuncio del responsable del área de Seguridad. Poco después, Emilio Aumente indicó a este periódico que se encontraba al frente de la seguridad del botellón, si bien reiteró que «el área de Seguridad está en la mesa para que la alcaldesa decida quién la lleva».

El personal del SEIS recordó ayer en un comunicado que su protesta pretende exigir al gobierno municipal una solución urgente «a la falta grave» de personal, que ha hecho que la plantilla pase de tener 182 efectivos en 2011 a los 135 actuales, según denuncian. No es la primera concentración de protesta que protagonizan los bomberos en esta Feria. El viernes de la inauguración protagonizaron otro acto de reivindicación junto a la portada del recinto ferial, con peticiones dirigidas a la alcaldesa.