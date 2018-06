Aumente confía en no volver a recurrir al decreto para suplir la falta de bomberos

El teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente (PSOE), confía en no tener que volver a llamar a bomberos por decreto para que se incorporen a trabajar en su día de descanso porque haya falta de personal en uno de los dos parques que hay en la capital cordobesa. Aumente reconoció ayer que en los últimos días ha tenido que firmar dos de estos decretos, porque se habían producido varias circunstancias como la coincidencia de una baja y varios descansos que provocaron la falta del personal mínimo necesario en el parque. En este sentido, el responsable político del SEIS confesó que no le «agrada» firmar estos decretos, si bien en algunos casos no le queda más remedio.

CCOO volvió a denunciar --ya lo hizo junto a CTA el pasado 27 para alertar de la falta de plantilla en el parque del Granadal-- que el parque central estaba ayer «bajo mínimos» y que la ausencia de un telefonista había obligado a asumir esa función a uno de los bomberos, por lo que ayer en lugar de 5 serán 4 efectivos.

Emilio Aumente espera que la situación se vaya normalizando con la incoporación de cuatro conductores en comisión de servicio a partir del mes de julio, y admitió que se tendrán que ir supliendo con horas extras estas carencias, tal y como anunció la alcaldesa, Isabel Ambrosio, tras el amago de dimisión del propio Aumente ocasionado por este mismo motivo de la falta de personal. En todo caso, el responsable de Seguridad espera no tener que volver a recurrir a la firma de decretos.

CCOO, por su parte, recordó ayer que el decreto implica trabajar sin cobrar, ya que el sueldo de ese día se abona en horas de descanso, horas que finalmente no se disfrutan precisamente por la grave falta de personal del servicio, explica el sindicato. El sindicato lamentó que el gobierno local, «en vez de hacer bien las cosas y contratar personal en tanto se llevan a cabo las oposiciones de bombero, se dedique a obligar a los pocos efectivos existentes a trabajar para cubrir su falta de previsión y de capacidad de gestión».