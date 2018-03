La Audiencia absuelve a Juana Martín del delito de alzamiento de bienes

La Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto también a la diseñadora Juana Martín del delito de alzamiento de bienes tras desestimar el recurso presentado por la compañía Mercantil Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía (Inverseed) contra la sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba el pasado mes de noviembre. En dicha sentencia, la diseñadora Juana Martín; su padre, Manuel Manuel Martín, y su hermano, Rafael Martín, así como a las sociedades Juana Martín Andalucía SL y Juana Martín Diseño SL fueron absueltos al considerar el juez que no había quedado acreditada la frustración de la ejecución de un embargo de bienes que se iba a hacer por Invercaria. En la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, la Audiencia asume íntegramente los argumentos de la sentencia anterior y desestima el recurso. El tribunal considera que ha sido acreditada la desconexión real del padre y hermano de Juana Martín con el «tráfico jurídico» de las empresas de esta. Coincide en que la prueba pericial no deja lugar a dudas cuando afirma que la deuda es cierta y está justificada y que no está acreditado que tal deuda fuera ficticia y por tanto fraudulentamente creada con el único objetivo de impedir o dificultar el embargo por parte de Inverseed.

Invercaria, empresa pública participada al 100% por la Agencia Andaluza de Desarrollo, propuso a Juana Martín financiar su empresa y adquirir parte de su capital. En 2011, trasmitió su participación a Inverseed, que asumió las deudas de la empresa (algo más de 900.000 euros). Inverseed solicitó luego el embargo de la casa de Juana Martín, pero este no se pudo ejecutar por ser aval de otras deudas de la diseñadora, hecho considerado una argucia para no hacer efectivo el pago.