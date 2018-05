Una asociación extinguida impide liquidar las cuentas del 2017 e invertir el superávit

Una asociación a la que el Ayuntamiento de Córdoba ya no pertenece (se desvinculó de ella en el pleno de diciembre) y que está «materialmente disuelta» desde hace tres años está impidiendo la liquidación del presupuesto municipal del 2017 y la inversión de buena parte de los 23,4 millones de euros del superávit. La entidad en cuestión es la Asociación de Ciudades Andaluzas de Turismo del Caballo (Acatc), y el problema en concreto es que el Ministerio de Hacienda la ha sectorizado al perímetro de consolidación del Ayuntamiento de Córdoba. Para ser exactos, la liquidación del presupuesto a nivel contable está confeccionada y aprobada por un decreto de Alcaldía, pero lo que la Intervención municipal no ha podido hacer aún (porque Hacienda ha endosado a Capitulares la asociación del caballo) es subir a la plataforma del Ministerio de Hacienda los datos del presupuesto. ¿Y eso qué supone? Pues que, a efectos prácticos, es como si el Ayuntamiento no hubiese rendido cuentas aún de sus cuentas al Estado y no se hubiese hecho la liquidación.

La teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas (IU), confirmó ayer la existencia de este problema para liquidar el presupuesto municipal y la kafkiana situación en la que Hacienda deja al Ayuntamiento de Córdoba, solo por haber sido el último consistorio en salir de la asociación. Así, a pesar de que la actividad de la Acatc en la actualidad es «cero», esa situación no puede certificarse de manera oficial (no hay papel alguno que lo acredite) y por tanto no puede subirse a la plataforma del Ministerio, un programa informático que sencillamente no admite la opción de «no disponer de información» (dicho de otro modo, Hacienda te obliga sí o sí a rellenar el recuadro con una cantidad).

El Ayuntamiento de Córdoba ha contactado con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), tanto a nivel técnico como político, para saber cómo se puede salir de esta absurda situación. Por ahora, la única salida pasa por convocar a los representantes de los ayuntamientos que intregraban la asociación del caballo para poder certificar su liquidación, y comunicárselo a Hacienda. La Asociación de Ciudades Andaluzas de Turismo del Caballo, que se creó en el año 2007, estaba integrada por los ayuntamientos de Jerez, Sanlúcar de Barrameda, Dos Hermanas, Écija, Palma del Río y Córdoba. Alba Doblas indicó ayer que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, ya se ha puesto manos a la obra para convocar a estos consistorios y resolver el asunto en el menor tiempo posible.

tasa de sadeco / El Ayuntamiento tiene además pendiente con la IGAE el cambio en la contabilidad de la tasa de Sadeco, que desde hace unos meses pasa ya por las arcas municipales y no solo por las de la empresa de limpieza. En este caso se está a la espera de la respuesta del Ministerio de Hacienda sobre si permite a la interventora hacer un ajuste e impedir que el cambio en la contabilidad de esa tasa termine afectando a la regla de gasto y que el Ayuntamiento incumpla esta medida. Un tema en absoluto baladí que obligaría al Ayuntamiento a someterse a un Plan Económico Financiero (PEF), aunque sea por motivos contables y no por haber gastado más de lo que ingresó.