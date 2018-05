Arrancan las elecciones a rector, con más de 18.000 personas llamadas a votar

A las 9.30 de la mañana se han abierto las urnas en 12 mesas distribuidas entre el Rectorado y las distintas facultades de la UCO para que la comunidad universitaria acuda a depositar su voto para apoyar al único candidato que se presenta a rector, el catedrático de Anatomía y Anatomía Comparada de Veterinaria, José Carlos Gómez Villamandos, que aspira a revalidar el cargo por otros cuatro años.

Más de 18.000 personas, entre profesores, alumnos y PAS, están llamadas a participar en estas elecciones rectorales, hasta las 19.00 horas, en una jornada lectiva normal en las aulas universitarias.

Por sectores, el A (Profesores Doctores con vinculación permanente a la Universidad) integra a 733 electores que se subdividen en: A1 (Profesores doctores de Cuerpos Docentes Universitarios),que integra a 620 personas y A2 (Profesores Contratados Doctor y Profesores Colaboradores con doctorado), formado por 113 docentes. El Sector B aglutina a 719 electores, que se subdividen en el sector B1 (Profesores no Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios, Profesores Colaboradores no Doctores y Contratados del Programa Ramón y Cajal), con un censo de 53 personas y el B2 (Profesores Contratados sin vinculación permanente, contratados en formación y becarios conforme a lo establecido en el artículo 30 y contratados conforme al artículo 34 de los presentes Estatutos, con al menos un año de adscripción continuada a tiempo completo), compuesto por 666 personas. El sector C, correspondiente al Personal de Administración y Servicios, integra a 766 electores. Por último, el sector D (estudiantes) contabiliza a 16.683 personas, que se subdividen el sector D1 ( Estudiantes de Grado, con un censo de 13.860 votant4s y el D2 (Estudiantes de másteres oficiales y doctorandos de centros propios de la Universidad de Córdoba) que contabiliza 2. 823 electores.

El actual rector de la UCO, y candidato, vota, esta mañana. Foto: A.J. GONZÁLEZ