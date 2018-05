Aprobadas las ayudas para climatizar dos colegios

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, ya ha dado luz verde a las ayudas para la climatización de dos de los 19 colegios en los que el Ayuntamiento de Córdoba se ha comprometido a actuar dentro de su plan de mejora de las condiciones climáticas y de confort de centros educativos. Estas ayudas, que no se conceden en bloque si no por proyectos, ascienden a 612.726 euros, de los que 383.180 irán destinados al colegio San Lorenzo y 229.546 euros, al Pedagogo García Navarro. Son las primera en llegar, pero el Ayuntamiento confía en que no sean las únicas. Aún queda que la Agencia Andaluza de la Energía conceda (antes del 23 de mayo, fecha del fin del plazo) los incentivos correspondientes para los 17 colegios restantes, para los que el Ayuntamiento de Córdoba también había solicitado estas ayudas económicas.

Este tipo de financiación a través de estos incentivos específicos de la Agencia Andaluza de la Energía permite subvencionar el 90% de las obras, mientras que el Ayuntamiento pone el 10% que resta. Para el arreglo de los 19 colegios, la Junta aportará 9,9 millones de euros, y el Ayuntamiento unos 900.000 euros.

Los 19 colegios en los que se quiere actuar son el colegio Mediterráneo (que concitará la cuantía mayor de algo más de 923.000 euros), Hernán Ruiz, Juan de Mena, Duque de Rivas Antonio Gala, Mirasierra, Miralbaida, Pedagogo García Navarro, San Fernando, Albolafia, Abderramán, Eduardo Lucena, La Paz, Maimónides, Los Ángeles (Alcolea), Santuario, Fernán Pérez de Oliva, San Lorenzo y Concepción Arenal. Fuentes municipales informaron ayer de que la idea es iniciar el proceso para la contratación de estas obras en el menor tiempo posible. Tanto en el colegio Pedagogo García Navarro como en el San Lorenzo (en el edificio de Primaria) se darán soluciones avanzadas de aislamiento térmico; la implantación de proyectos luminotécnicos y la aplicación de aprovechamiento de calores residuales.

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, se comprometió a actuar en estos colegios y continuar después por los restantes.