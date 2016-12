La aprobación del presupuesto se pospone para seguir negociando

El Pleno del Ayuntamiento no aprobará la semana que viene sus presupuestos como quería el equipo de gobierno de PSOE e IU. En la comisión de Hacienda de ayer no se llegaron a abordar las cuentas municipales para el 2017, que, previsiblemente, se debatirán en el Pleno ordinario del 17 de enero. La razón principal de este aplazamiento es la falta de un acuerdo con Ganemos, imprescindible para que los presupuestos salgan adelante. La teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, aseguró ayer que el equipo de gobierno continúa «trabajando intensamente para que se puedan aprobar lo antes posible» y que espera que las negociaciones que está llevando a cabo lleguen a «buen fin» y «podamos enriquecerlos con las propuestas de los grupos municipales». Doblas dejó claro que el equipo de gobierno no ha descartado ninguna de las propuestas presentadas por Ganemos, que condiciona su apoyo a la aceptación de las mismas. En este sentido, asegura que el proceso de negociación con Ganemos continuará y que «ha habido en todo momento una mano tendida del equipo de gobierno» hacia la agrupación de electores.

Momentos antes, el concejal de Ganemos Alberto de los Ríos reiteraba el «no» de este grupo a los presupuestos. Aunque reconocía que ha habido conversaciones con el equipo de gobierno, afirmaba que «no ha habido ningún cambio» de postura, ni siquiera «en un porcentaje mínimo», por lo que «a día de hoy, votamos que ‘no’». De los Ríos considera que el equipo de gobierno es quien debe mover ficha, ya que tiene las propuestas de Ganemos sobre la mesa. Es más, el concejal dejó claro que «no vamos a votar los presupuestos mientras no cambie el clima político, las relaciones entre los tres grupos y cuestiones de transparencia vitales para cualquier negociación».

Un poco antes, el portavoz del PP, José María Bellido, aseguraba que «no es de recibo el espectáculo al que asistimos», que «muestra la inestabilidad del gobierno del Ayuntamiento». Bellido considera que «Córdoba no puede estar en manos de una asamblea de 43 personas a la que no ha votado nadie» y censura que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, «no solo consiente el chantaje, sino que está encantada». Además, lamenta que quiera «negociar solo con Ganemos», por lo que se muestra abierto a hablar siempre que no suponga «meter en un lío económico al Ayuntamiento». Bellido exige que «ya que no van al Pleno del 29, se tramiten sin urgencia y con normalidad».

PP y Ganemos criticaron la tardanza en la entrega de la documentación de las ordenanzas, cuyas alegaciones se resolvieron ayer, por lo que serán aprobadas la semana que viene. El PP espera que de aquí al Pleno «el gobierno local cambie de postura en cuanto al tipo referenciado del IBI», ya que «hay una subida encubierta», y ha solicitado un listado de inmuebles afectados. El PP mantendrá su abstención en las ordenanzas pero se opondrá al rechazo de sus alegaciones.

Por otro lado, el Consejo Social ha emitido ya su dictamen sobre los presupuestos, en el que pide al equipo de gobierno que adopte «medidas precisas para concluir los proyectos de gastos que derivan de ejercicios anteriores y que detalle en mayor medida los proyectos presupuestados». El órgano consultivo advierte de que falta un plan cuatrienal de inversiones y su financiación.

En relación a las inversiones, el Consejo Social exige que se destinen 100.000 euros a los polígonos, partida a la que hay que sumar 2,4 millones el resto de legislatura para acabar acerados y convertir en vía urbana la antigua Nacional IV. Además de censurar el «apoyo necesario al comercio de cercanía» y la falta de peatonalización en los centros comerciales abiertos, lamenta que muchos de los capítulos consignados «no ofrecen la apariencia de nuevas inversiones, sino de mantenimiento, compras y gastos de carácter corriente», cuando una administración debe destinar parte de sus ingresos a inversión pública en proyectos dirigidos a la población.

El dictamen señala que «las estimaciones de ingresos deben realizarse a partir de hechos contrastables», y, sin embargo, eso no ocurre con la previsión de ingresos por más de 2,1 millones de euros a través de la venta de suelo en la Gerencia de Urbanismo.

El Consejo Social teme una «una sobreestimación de los ingresos por los impuestos directos», al contemplarse un aumento en 26,1 millones en relación a la liquidación del 2014 y 2015. Además, teme que afecten a «la liquidación final y a la estabilidad presupuestaria» las previsiones de ingresos por el IBI urbano y el Impuesto sobre el Aumento del Valor de los Terrenos Urbanos, ya que hay una diferencia de 12,7 millones en relación a lo recaudado en el 2014 y de 6,5 millones respecto al 2015. Lo mismo puede ocurrir con el ICIO. Además, le llama la atención el informe rectificando el IBI urbano por la bajada del tipo impositivo, ya que la «aplicación supone un incremento adicional de la imposición sobre la mayor tributación que ya soportan estos inmuebles y que no coincide con la manifestación del equipo de gobierno de mantenimiento de la presión fiscal por este concepto».

En cuanto a gastos, el dictamen considera necesario «la eficiencia en la gestión pública», es decir, «políticas que permitan reducir costes sin repercutir en la calidad de los servicios municipales». Además, pide que a medio plazo se busque el equilibrio entre ingresos y gastos en Aucorsa.