La aprobación del presupuesto, entre "dos flecos" y "el atasco importante"

El equipo de gobierno y Ganemos han vuelto a chocar hoy en una cuestión de lenguaje, que pudiera esconder un problema de mayor peso y que se dilucidará en el Pleno del martes, cuando está previsto el debate sobre los presupuestos. Así mientras IU y PSOE dicen que la aprobación de los presupuestos está a falta de "dos flecos", los segundos consideran que se encuentra en "un atasco importante" y que son "núcleos economicos de ciudad" lo que les separan. De este modo vuelve a escenificarse la tensión propia de la negociación de unas cuentas que necesitan de la mayoría del Pleno para salir adelante y las distintas visiones de dicha negociación entre las partes implicadas. En cualquier caso, parece que la terapia de pareja que en tono irónico dijo necesitar el pasado martes el concejal Alberto de los Ríos con el equipo de gobierno sigue siendo necesaria. El concejal de Gabemos también se ha referido al PP al espetarle "que no es un teatrillo" lo que está ocurriendo en la mesa de negociación de los presupuestos, "ellos no pueden saberlo porque no están", ha dicho.

Los dos puntos en los que se ha atascado la negociación son por un lado las cláusulas de los contratos municipales y, por otro, la municipalización del servicio de ayuda a domicilio. De los Ríos ha sido contundente al advertir que estos dos temas son vitales para su formación, en tanto suponen "un cambio de modelo económico" que desplazaría a las multinacionales de los servicios prestados por los ayuntamientos y abriría la puerta a las pymes y a la economía social.

En el tema de la municipalización de la ayuda a domicilio, han explicado los concejales de Ganemos De los Ríos y Mari Ángeles Aguilera, tienen "versiones distintas de cómo llevarlo a cabo". "No queremos redacciones ambiguas y frases que no queden en nada", han reiterado. Por todo, desde Ganemos consideran que "el ambiente no es tan cordial como se ha transmitido y queda enturbiado por estos dos puntos" y han advertido que de no resolverse votarán no en el Pleno.

La concejala de Hacienda, Alba Doblas, por su parte, ha indicado esta mañana que la aprobación del presupuesto municipal está a falta "de dos flecos" y ha añadido que la negociación con Ganemos "va muy bien" y "progresa adecuadamente". En este sentido, la responsable de Hacienda considera que existe "buena sintonía" entre la propuesta del equipo de gobierno y las enmiendas de Ganemos, porque todo responde al acuerdo de gobernabilidad de las 51 medidas. "Casi en un 100% están ya las medidas propuestas por Ganemos", ha insistido Alba Doblas.