Apetece presenta 12 argumentos en defensa de terrazas y veladores

Una cosa es dar "argumentos" (los que cada cual crea conveniente, y otra manipular el asunto. Que se sepa, NADIE está en contra de las terrazas, veladores, mesas y sillas en el espacio público. Pero todo controlado por el Ayuntamiento, que es adminastrador legal (democrático) de la mayoría de la ciudadanía. Pero, donde no se pueda, NO se puede. Digan lo que digan quienes no comparten ni las decisiones ni las creencias políticas de los dirigentes muncipales. Precisamente, la foto muestra veladores, mesas y sillas delante de un monumento y no deberían ser colocadas en ese lugar. Lo mismo en otros espacios (por proximidad a monumentos, o por estrechez de la calleja...). Se pueden dar muchos otros más argumentos por lo que NO se puede colocar lo que se quiera, así como el número que el hostelero quiera o le interese... Si este asunto estuviese resuelto desde hace tiempo, nadie alquilaría un pequeño local para instalar muchísimas mesas, sillas y veladores donde le plazca. Nuestra singular ciudad, Patrimonio de la Humanidad, se merece una imagen excelente y no la de un chiringuito cualquiera.