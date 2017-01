Apdh y Ayuntamiento exigen que se encienda la calefacción en la prisión ante la ola de frío

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Me parece bien que todo el mundo no pase frío, pero hay que pedírselo al Gobierno, que cruja a las eléctricas por el abuso de poder, y que bajen las facturas. No se entiende, que con los sueldos de los mas bajos de Europa, tengamos las facturas mas caras. Cuando tengamos sueldos a nivel europeo, que nos cobren igual