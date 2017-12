Antonio Ruiz le pide a Rajoy que en 2018 "deje de maltratar" a Córdoba

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Sr. Ruiz: lo favorable a Córdoba tiene mi aplauso y adhesión, pero… Puestos a pedir al Gobierno, es imprescindible desprenderse de la pertinaz careta de hipocresía Psoeista, y, entonando el mea culpa, denunciar, de abajo hacia arriba, y exigir las promesas a la J.A, 10 años sin cumplir. Dudo que hablase tras leer el Tema del Día, de hoy, en Diario Córdoba. El retraso que Córdoba padece avergüenza a las cabras, a las palomas de la ciudad. Lea, lea: sin acabar la Ronda Norte, promesa de Chaves hace 10 años, y la Sª Díaz, hace 2, negó financiación. - Hospital Materno Infantil -. Modernizar el Hospital Reina Sofía, aparcamiento gratis, sin impuesto ad hoc, a cordobeses y usuarios, para pagarlo en lugar de con impuestos - Ronda del Marrubial - Vía del Aceite, Lucena – Y alguno se me queda. Aparte, provincialice el Psptº Andaluz para conocer el agravio comparativo de Córdoba con las otras 7 provincias. ¿Valora los puestos de trabajo, y PIB, que, para Córdoba supondrían ESTAS OBRAS DE LA JUNTA? Y lo que crearían las abandonadas por Dª Isabel, mi ínclita alcaldesa. ¡Hombre! Aféele, al menos, su deplorable gestión al ejecutar la inversión presupuestada. Todo un récord. ¡Menos del 5%! Dialogue, y consensue, con D. Pedro García, (valido de la alcaldesa, dicen), para que abandone su actitud adanista y no convierta Córdoba en La Habana, Para que evite retardos y erradicaciones de proyectos básicos para la ciudad, por no ser de su cuño. Sr. Ruiz: menos fotos. Más hacer… silencioso Opino