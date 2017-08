Los ambulantes se movilizan contra el Ayuntamiento

La asociación de Comercio Ambulante de Córdoba ha presentado una demanda contra el Ayuntamiento de Córdoba, que aún se encuentra en proceso de admisión, por el decreto que les obliga a ponerse al corriente de sus deudas municipales si quieren renovar sus licencias de venta. Entre estos requisitos, el principal de ellos es el que obliga a estar al corriente con la Hacienda Municipal (pagos de multas, IBI, etc.). El colectivo amenaza con hacer movilizaciones en la ciudad, entre las que incluyen una marcha con furgonetas, para la que no hay fecha prevista.

Según ha expresado Manuel Reyes, abogado de la asociación, el decreto que ha presentado el Ayuntamiento «resulta ilegal ya que automáticamente contraviene la ordenanza de comercio ambulante del año 2011». «Los cambios en las ordenanzas solo pueden realizarse convocando a todas las fuerzas políticas y votando en un pleno la medida que se quiere tomar. En este caso no se ha procedido de tal modo», sostiene. Reyes ha anunciado que cuenta «con el apoyo de algunos partidos políticos como Ciudadanos y el Partido Popular, pero no hemos tenido ninguna reunión con el Ayuntamiento».

Por otro lado, Juan Fernández, presidente de la asociación, ha dicho que «la situación en la que se encuentran las 200 familias afectadas viene determinada por la crisis. Durante este periodo, los consumidores no tenían dinero para comprar, por lo que estas familias no contaban con apenas ingresos. A raíz de este suceso empezaron a dejar de tener dinero para pagar las tasas, multas e impuestos que pide el decreto. Las familias lo único que quieren es sobrevivir porque no tienen para comer, incluso algunas de ellas me han propuesto hacer huelga de hambre frente al Consistorio para luchar a favor de sus derechos. La solución que nosotros proponemos es que eliminen esta medida porque no resulta lógica y que permitan que la gente pague sus deudas poco a poco». Las familias de vendedores ambulantes piden a la alcaldía que sea flexible frente a la situación.