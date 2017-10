Ambrosio responde al PP que "no se ha ocultado información" sobre el nuevo hotel

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha afirmado hoy que "no se ha ocultado información" sobre el proyecto para impulsar un nuevo hotel de cinco estrellas en la Judería, propuesto por el empresario hotelero chino Jiam Ping Fu, promotor del festival internacional Flora.

La regidora municipal ha realizado esta afirmación al ser preguntada por la crítica realizada ayer por el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, cuyo viceportavoz, Salvador Fuentes, se preguntó por qué «se ha ocultado al consejo rector de la Gerencia de Urbanismo, donde no se ha informado» de la iniciativa.

Ambrosio ha precisado que la tramitación continúa su curso, recordando que, normalmente, "a no ser que haya una voluntad por parte de algún grupo municipal, no se da información antes", ya que los expedientes tienen que llegar a la comisión de licencias y al consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

En este sentido, ha señalado que la tramitación lleva "muchísimo tiempo" en Urbanismo y se encuentra "tanto a su disposición para conocerla como para que ellos opinen en el espacio que les corresponde, en la comisión de licencias y en el consejo de gerencia".

La alcaldesa también ha hecho hincapié en que "no solo este expediente, sino cualquiera (están) a disposición, porque no hay ningún interés, no hay motivo para que no conozcan desde el principio hasta el final cuál es la tramitación, que va conforme a la legalidad vigente".