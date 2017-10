Ambrosio lamenta que la oposición esté instalada en «la crítica feroz»

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, lamentó ayer que el gobierno municipal no pueda contar con el apoyo de la oposición en la elaboración de los presupuestos municipales y la acusa de estar instalada en la «crítica feroz» sin aportar propuestas. «Se haga lo que se haga nunca va a contar ni con la comprensión ni con la voluntad de cooperación de la oposición, que lo viene demostrando día a día», dijo ayer la regidora en respuesta a las críticas de la oposición sobre las cuentas de Ayuntamiento para el año próximo. En concreto, PP y Ciudadanos han acusado a Ambrosio de haber elaborado un borrador de presupuestos sin contar con ellos, a lo que la alcaldesa les ha respondido que es ahora cuando se inicia el trámite para incorporar enmiendas al documento. En este sentido defendió que PSOE e IU se apoyen en Ganemos para elaborar las cuentas porque es la fuerza «con quienes tenemos un compromiso de mandato sustentado en 51 medidas», recordó.

Respecto a las críticas de la oposición sobre que el documento no incluya proyectos nuevos, Ambrosio ha reiterado lo que ya ha dicho en otras ocasiones, esto es, que «una ciudad que no ha terminado con sus tareas pendientes es difícil que se ponga más, y en este momento es más importante acabar con los proyectos pendientes», afirmó. También rechaza, como sostienen PP y C’s, que sea baja la ejecución presupuestaria en 2017 --no alcanzaba el 5% a finales de septiembre-- e instó a esperar al 31 de diciembre para hacer esa afirmación.

Por último, Ambrosio valoró positivamente el nuevo sistema de trabajo a tres con el que han redactado el borrador este año y confía en que ésta sea la primera vez que la Corporación pueda contar con su presupuesto a fecha 1 de enero. Asimismo puso el acento en los aspectos, a su juicio, más destacables de las cuentas como son la apuesta por los aspectos sociales, por las políticas de movilidad y sostenibilidad o la de mejora de los barrios, así como en el avance en la perspectiva de género del documento.