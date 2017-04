Ambrosio destaca que el 70% de zonas verdes se gestionan desde lo público

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, puso en valor, ayer en la inauguración del 44 Congreso nacional de parques y jardines (Parjap), que en Córdoba el 70% de las zonas verdes de la ciudad --contamos con más de cinco millones de metros cuadrados de zonas verdes y con más de 82.000 árboles-- se gestionen desde lo público y desterró la extendida idea de que el modelo privado abarate costes, ya que siempre se hace en contra de las condiciones laborales de los trabajadores, dijo. La regidora lamentó, eso sí, que las normas estatales dificulten la contratación municipal, pero defendió el mantenimiento del actual modelo en la capital cordobesa y las condiciones laborales de los empleados públicos de parques y jardines. Además, Isabel Ambrosio defendió la labor que se desarrolla en la Delegación de Medio Ambiente, al frente de la que está la concejala Amparo Pernichi, y anunció la puesta en servicio en breve de una gran zona de huertos sociales junto a la Electromecánicas (dentro del programa municipal para el fomento de estos espacios), el parque de Levante y el parque del Canal.

Ambrosio repasó los mejores parques y jardines de la ciudad, así como su historia; reconoció que no son suficientes por las altas temperaturas que se sufren en Córdoba y que deberíamos incrementarlos, e incluyó dentro de esta categoría los patios cordobeses, «espacios que no dejan de ser un tipo muy particular de jardines verticales», afirmó.

A lo largo de los tres días en los que se va a desarrollar el congreso, Córdoba acogerá a cerca de 400 técnicos y especialistas, a nivel nacional e internacional, en el diseño y la gestión pública de parques y jardines públicos, que hablarán sobre la importancia histórica y actual de las zonas verdes como vía para frenar el calentamiento global, de su papel como elemento cultural de primer orden, y de su importancia como instrumento vertebrador de la participación ciudadana.

La jornada inaugural del Parjap se completó con la conferencia inaugural La cultura del jardín y el jardín en la cultura, a cargo del periodista especializado en Ciencia y Medio Ambiente Pedro Miguel Cáceres, director de comunicación del Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama).

Junto a las ponencias, el Congreso Nacional de Parques y Jardines desarrollará en Córdoba varias actividades paralelas. Entre estas destaca la gincana que se celebró ayer en el parque de la Asomadilla y en la que participaron 25 alumnos de los últimos ciclos de Educación Primaria del Colegio Séneca, una institución que, como recordó Amparo Pernichi, ha obtenido numerosos reconocimientos por su labor educativa en materia de Medio Ambiente.