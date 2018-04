Ambrosio atribuye a "un error involuntario" el fallo en su currículum

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha comparecido esta mañana para explicar por qué en su currículum publicado por la página del PSOE federal (www.psoe.es) aparecía "por un error involuntario" que es diplomada en Ciencias de la Educación por la Universidad a Distancia (UNED), a pesar de no tener esa titulación, una información que ha hecho pública hoy el diario ABC.

La alcaldesa ha afirmado que a pesar de que comenzó esos estudios (hizo el curso de acceso en la UNED), no los concluyó, y ha sostenido que se habrá producido "un error involuntario de quien facilitara esos datos durante el mes de abril de 2015", antes de las elecciones municipales a la sede federal de su formación. La regidora ha reconocido no saber quién cometió ese "error", que se produce "en el ir y venir de documentos" entre el comité de campaña y la sede del partido en Madrid, y ha añadido que no es el único dato erróneo que incluía ese documento (otros errores eran el estado civil y la fecha de nacimiento).

Ambrosio ha indicado que ella nunca ha hecho uso de su matrícula en la UNED y que en ningún otro de sus curriculum (ni el que está publicado en la web del Ayuntamiento de Córdoba o el de la Junta de Andalucía cuando estuvo al frente de la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba, ni cuando fue parlamentaria) aparecía esa titulación, sino su trabajo como funcionaria de la Diputación de Córdoba como técnica de información juvenil. "En ningún momento figura ninguna titulación universitaria", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que muchas ocasiones ha lamentado públicamente no haber podido tener estudios universitarios "por las circunstancias personales" que le han tocado vivir. "Es una de mis asignaturas pendientes". En último lugar, la alcaldesa ha pedido al PP "sosiego" y ha afirmado que "un error involuntario no puede dar pie para comparar esta situación con la de Cifuentes".