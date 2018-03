Ambrosio asume la «responsabilidad» de los colegios sin dar fechas ni cifras

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, se reunió ayer con las más de 40 asociaciones de padres y madres que aglutina la plataforma Niñ@s del Sur para abordar los problemas de climatización de los colegios públicos de Córdoba, para trasladarles las conclusiones del informe de Infraestructuras, que deja claro que las instalaciones eléctricas de ningún centro cumplen las garantías necesarias para soportar aparatos de aire acondicionado y que el 54% requieren otro tipo de actuaciones más o menos urgentes en cubiertas, sombras, etcétera. Acabada la reunión, la alcaldesa confirmó a los medios la intención del equipo de gobierno de negociar con Educación y con la Agencia Pública de la Energía medidas para dar una solución al problema, aunque no quiso poner plazos («esto no es cuestión de un solo curso»). Preguntada sobre de quién es competencia la inversión de la climatización, si de la Junta o el Ayuntamiento, dijo: «No vamos a entrar en ese juego de quién es competencia o de quién no es, creo que los equipamientos municipales son competencia de este Ayuntamiento».

Ambrosio manifestó «la voluntad de mejorar la climatización de los centros escolares de Infantil y Primaria, espacios de titularidad municipal y que son nuestra responsabilidad», añadió. Tras reconocer que «el Ayuntamiento no se ha preocupado lo suficiente de las condiciones de los colegios», aseveró que «los niños se merecen estar en las mejores condiciones» y que «es el momento de poner un plan de choque que mejore la climatización». Al respecto, dijo que «la climatización no solo son splits sino arboleda, mejora de cubiertas...».

Por su parte, representantes de la Plataforma de Niñ@s del Sur explicaron que la alcaldesa les ha informado de que «el Ayuntamiento no ha hecho ninguna auditoría de los centros educativos, que se encuentran en total estado de abandono». Conscientes de que la climatización depende de que se trata de «una tarea titánica» y de que es necesario que dos administraciones asuman su responsabilidad, instaron a Junta y a Ayuntamiento a coordinarse lo antes posible. Respecto a los plazos, confían en que «en mayo y junio se empiece a actuar y que las obras de más envergadura se hagan en verano». De momento, según les dijo la alcaldesa, «no se han priorizado los centros, a la espera de que tenga lugar la reunión con la Junta». También aludieron a los centros que cuentan con aires acondicionados puestos por la Ampas «que ahora se encuentran con que están en situación alegal y con una instalación eléctrica que no está preparada para soportar las máquinas».

CALLADA POR RESPUESTA // Carmen Córdoba y Sonia Moreno, portavoces de la plataforma, han mostrado su indignación por la falta de respuesta del delegado de Educación (y la anterior delegada) a sus reivindicaciones, ya que, según sus declaraciones, han solicitado diez veces una reunión sin haber obtenido hasta ahora ninguna respuesta o cita.