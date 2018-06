Ambrosio aclara que el plan de barrios desfavorecidos «no es de empleo»

También la reacción del PP es una "chapuza" (política), pues este partido ha gobernado la ciudad y no ha hecho (casi) nada. Con esta mentalidad pueril e inútil NO se avanza nada. Y lo que intenta el Ayuntamiento, aunque será insuficiente, menos sería no hacer absolutamente nada. Aunque la marginalidad urbana también la responsabilidad le corresponde al Estado, es un asunto complejo y muy difícil. Hace falta mucha competencia, determinación y regularidad en las diversas acciones para conseguir que un "gueto" se integre en la dinámica global de la ciudad. Esto no es una novedad y en muchísimas otras ciudades ha sucedido, sucede y sucederá, incluso de peor manera que aquí. Pero hay que formar un equipo que trabaje seriamente para que esta "lacra" no invada el resto de la población. Mucha suerte en esta labor (necesaria).