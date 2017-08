La alerta naranja vuelve a Córdoba por las altas temperaturas

De nuevo por encima de los 40 grados. Córdoba volverá a los avisos por alerta naranja mañana y pasado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) incluye a la Campiña cordobesa en alerta naranja por temperaturas que superarán los 40 grados entre las 12 y las 18 horas. Con aviso amarilla estará el resto de la provincia por temperaturas máximas de 38 grados.

El aviso naranja también se activará el viernes en la Campiña cordobesa por temperaturas máximas de 41 grados en el mismo tramo horario. El viernes estará toda la provincia en alerta amarilla que los termómetros lleguen a los 40 grados.

En la ciudad de Córdoba se prevén máximas de 41 grados el viernes y el sábado. Los termómetros no bajarán de los 40 grados hasta el martes, que se esperan 39. Además, las mínimas no bajarán de 23 grados el sábado, llegando a 22 el domingo.