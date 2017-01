La alcaldesa y el PP coinciden en plantear otro lugar para la Comisaría

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, reiteró ayer la disposición del Ayuntamiento a buscar una solución para la construcción de una nueva comisaría y coincidió con el PP en plantear una alternativa a los suelos de Campo Madre de Dios. De hecho puso a disposición del Ministerio de Interior cualquier otro espacio de titularidad municipal (aunque no precisó cuál), que pueda albergar una infraestructura de esta índole. Ambrosio recordó que la primera opción que baraja el Gobierno central es la de actuar sobre la actual comisaría, pero si ello no fuese posible, «porque el Ministerio entiende que no le interesa esa opción o porque entiende que tiene muchas dificultades, abrimos la posibilidad de que poner a disposición del Ministerio del Interior otro suelo municipal», porque la actitud del Consistorio es la de «colaboración».

La alcaldesa informó de que se ha remitido una carta al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la que se explica el problema de la titularidad de parte del suelo de la comisaría, en manos de una mutualidad de la Policía Nacional, y en la que se incluye el informe de la asesoría jurídica municipal que defiende que el traspaso del suelo se haga desde la mutua a Interior y no a través de una revocación del mismo por parte del Ayuntamiento, original propietario del espacio, ya que sería un proceso más largo.

Por su parte, y alternando las invitaciones al diálogo con la crítica, el diputado popular por Córdoba y portavoz del PP en la comisión y presidente de la Comisión de Interior del Congreso, Rafael Merino, pidió ayer también, y antes de conocerse las declaraciones de la alcaldesa, que no se politice el proyecto de nueva Comisaría de Policía y Ambrosio muestre «voluntad» y no permita obstáculos al proyecto», más aún en un momento en el que el Ministerio quiere incluir una significativa partida para la obra en los Presupuestos Generales del Estado de este mismo año. Más aún, Merino afirmó que tanto el ministro Zoido como el secretario de Estado José Antonio Nieto «me han transmitido su voluntad firme» de acometer el plan y destinar una partida suficiente para ello este mismo año.

Merino no quiso concretar las fórmulas que el Ayuntamiento puede emplear para desbloquear esta situación, aunque sugirió recuperar el uso de la parcela que se cedió hace más de medio siglo a la mutua policial o, también, buscar algún otro solar municipal en la ciudad para la construcción de un nuevo edificio.