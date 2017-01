La alcaldesa lamenta que el tema de la Comisaría de Policía se dirima en los medios

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha vuelto a remitir una carta al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la que lamenta que una cuestión como la de la construcción de una nueva comisaría de Policía Nacional se dirima en los medios de comunicación. El concejal de Presidencia, Emilio Aumente, ha dicho que "ésta no es la fórmula de relacionarnos institucionalmente" y ha criticado la comparecencia del diputado del PP Rafael Merino, en la que acusó al gobierno municipal de "deslealtad". En este sentido, el concejal socialista ha indicado que ni siquiera existe una petición formal ni una solicitud al Ayuntamiento por parte del Ministerio del Interior de suelo para abordar esta cuestión, por lo que no comprende cómo puede hablar de deslealtad Merino.



El Consistorio cordobés ya expuso en una primera carta al ministro la situación de los suelos donde actualmente se levanta la Comisaría Campo Madre de Dios. En esa misiva también proponía al Ministerio dos soluciones: una más corta, que pasa por que Interior y la Mutualidad de la Policía, propietaria de parte de los terrenos, lleguen a un acuerdo entre ellos; y una segunda solución que pasaría por que el Ayuntamiento cediese unos nuevos suelos para la construcción del edificio. No obstante, Aumente ha afirmado, además, que "jurídicamente" el suelo ya sería del Ministerio por el tiempo que ha transcurrido desde la cesión y no de la Mutualidad, como afirman sus responsables.



Aumente ha expresado también sus dudas de fondo "me temo que el PP no desee hacer la inversión, ni consignarla en los presupuestos, porque no tienen ningún problema ni con el suelo ni con nada", ha dicho. Además Aumente ha insinuado que los responsables del ministerio han faltado a la verdad al decir en diciembre que desconocían hasta entonces el problema con la propiedad del suelo de Campo Madre de Dios, ya que en verano los responsablesen de la Mutua de la Policía Nacional informaron de esta situación a la Gerencia Municipal de Urbanismo.