La alcaldesa exige saber cuándo se pondrá en marcha el cercanías

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, exigió ayer a Renfe y al Gobierno que fijen «de manera inmediata» la fecha para la puesta en marcha del cercanías y que se propicie una reunión entre el Ayuntamiento y el Estado, a la que asistan la Junta, el Consejo del Movimiento Ciudadano y la Universidad de Córdoba, para negociar tarifas, horarios y frecuencias de los trenes. Asimismo, Ambrosio informó también de que ha pedido otra reunión con Adif para consensuar la localización y construcción de las dos estaciones que quedan pendientes (Parque Joyero y Levante), al tiempo que lamentó que ni el administrador de infraestructuras ferroviarias ni el propio Ministerio hayan respondido a las misivas que desde hace meses les envió.

La regidora informó, además, de que «absolutamente nadie» del Ministerio de Fomento le ha informado de que el convenio del cercanías se firmará este mes, como avanzó el portavoz popular, José María Bellido, este fin de semana, después de un encuentro con Iñigo de la Serna durante la convención nacional del PP en Sevilla. Ambrosio dijo que esta actitud se califica por sí misma, igual que la de no contestar a las cartas. «Eso no se corresponde para nada con la actitud de lealtad que nosotros hemos demostrado». La regidora socialista pidió al PP que abandone la actitud de «bronca permanente» y a Bellido, en particular, le aconsejó renunciar al «perfil de contable frío» que, a su juicio, tiene, y lo acusó de «utilizar la institución para hacer política».

El Ayuntamiento, por su parte, se compromete a terminar antes del 15 de mayo la adecuación de los accesos y los aparcamientos de las estaciones de Villarrubia, El Higuerón y Alcolea (para lo que invertirán 30.000 euros); a informar en diez días del estudio de movilidad para la sostenibilidad del sistema de transporte público y la adecuación de las líneas de Aucorsa al nuevo servicio, y a apoyar mediante la bonificación de las tarjetas de transporte los futuros desplazamientos.

RESPUESTA DEL PP // El portavoz del PP, José María Bellido, considera «curioso» que la alcaldesa «se quiera ahora subir al proyecto que frenó al llegar al gobierno y por el que aún no ha hecho absolutamente nada». En un comunicado, Bellido pidió a la regidora «responsabilidad y respeto» ante el Ministerio de Fomento y recordó que es un proyecto «que impulsó el alcalde José Antonio Nieto y ha garantizado el gobierno de Rajoy con 2 millones para su funcionamiento en los Presupuestos de 2018», apunta. Por último, pidió a Ambrosio que «no busque excusas para no hacer lo único que le corresponde: acondicionar los aparcamientos».