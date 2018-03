La alcaldesa dice que el tanatorio será un ahorro para los cordobeses

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, volvió a defender ayer la bondad de la construcción de un tanatorio en el cementerio de San Rafael al afirmar que la nueva infraestructura supondrá «un ahorro importante» para los ciudadanos y que «generará beneficios económicos». Es más, con su construcción dice defender «los intereses generales». Asimismo, Ambrosio negó que el Ayuntamiento persiga dominar o monopolizar el mercado funerario --«lo único que pretendemos es regular el mercado, con facilidades para cada una de las funerarias», dijo--, y negó que la empresa municipal Cecosam persiga ser una funeraria más.

Respecto al informe de la Intervención municipal, que pone reparos al proceso seguido con el tanatorio, la regidora reseñó que en el documento «no hay ni una sola razón para disolver la empresa». También volvió a negar, como sostienen PP y UCOR, que se le haya ocultado a los consejeros de Cecosam esta información.

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, considera que el equipo de gobierno quiere salvar Cecosam, pero a costa del sector funerario. «El problema es que para salvar una empresa pública se van a cargar empresas privadas», dijo Bellido, para quien lo que está ocurriendo es de «una gravedad extrema» porque afectará a puestos de trabajo. Además, explicó que aunque sea deficitario el servicio de cementerios debe prestarlo obligatoriamente el Ayuntamiento, pero que el de tanatorio es «una actividad privada y no un servicio público», por lo que la intromisión en el mercado no estaría justificada. «Esto no es cuestión de voluntad. No es cuestión de que Cecosam o la alcaldesa no tengan voluntad de no intervenir en el mercado, es que la ley obliga a hacer un análisis para saber qué consecuencias tendría en el mercado la apertura de un tanatorio».

El portavoz popular insistió en que la alcaldesa no puede decir que no conocía el informe de Intervención, y avanzó que pedirá su registro de entrada en Alcaldía. «Ese registro presupone que la alcaldesa ya conoce el informe y si no, debía conocerlo», dijo. Además, el PP quiere saber si el informe se quedó en Alcaldía o si se dio traslado a la presidenta de Cecosam y, en ese caso, por qué no se informó a su vez a los consejeros. El PP llevará al pleno esta cuestión y pedirá un consejo extraordinario de Cecosam. Además, los empleados de Tanatorios de Córdoba se concentrarán el lunes a las 10.30 horas frente al Ayuntamiento.