La alcaldesa dice que no pondrá «en riesgo» la ayuda a domicilio

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, asegura que no pondrá «en riesgo» la prestación del servicio de ayuda a domicilio, por lo que «los plazos habrá que ajustarlos» y a partir del 25 de julio «se tiene que tener la garantía de que apoyándose en una empresa se va a seguir prestando el servicio durante el tiempo que sea necesario, para que las conclusiones del trabajo de la comisión estén desarrolladas y la decisión política se haya tomado y materializado».

Así lo ha resaltado la primera edil en declaraciones a los periodistas, al tiempo que ha remarcado que «no se deben poner las conclusiones hasta que termine el trabajo de la comisión, por respeto y lealtad a lo comprometido», a lo que ha añadido que «el servicio no puede perderse en la ciudad ni un solo día», de modo que «hay que poner propuestas sobre la mesa que sean eficaces y garantizar que en los plazos no se acorta», ha señalado.

En este sentido, ha recordado que «el equipo de gobierno planteó el reto de estudiar y valorar de qué forma y bajo qué instrumentos se podía mejorar la prestación del servicio», a la vez que ha mostrado su apuesta por «mejorar las condiciones laborales de las mujeres que realizan el trabajo y garantizar y dar tranquilidad a los dependientes de la ciudad de que el servicio se presta en las mejores condiciones».

Ante ello, ha indicado que «se asumió el reto de constituir una comisión para valorar y explorar las posibilidades en la mejora del servicio» con «la posibilidad de la municipalización», pero, «como en cualquier otra comisión, cuando se llama a profesionales y referentes para que opinen sobre cómo mejorar, no se pueden establecer las conclusiones con anterioridad a que se haya desarrollado el trabajo, y en ese momento estamos», ha aclarado.

En su opinión, «es un servicio que tiene que tener todas las garantías, garantizar que los cambios mejoran el presente y el futuro y cualquier novedad no pone en riesgo la prestación del servicio». Por tanto, ha pedido «sensatez, porque no se pueden establecer conclusiones hasta que no acabe el trabajo de la comisión creada».