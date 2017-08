La alcaldesa cree que no hay una crítica al PSOE en la dimisión de Rafael del Castillo

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), cree que no hay una crítica al PSOE en la dimisión del delegado de Servicios Sociales y Cooperación y Solidaridad, Rafael del Castillo (IU), cuando apunta a "una correlación de fuerzas que no es la más favorable para llevar a cabo las políticas de izquierdas que gustarían", a la vez que ha dicho que ella no tiene "por qué interpretar unas palabras" que no son suyas.

En declaraciones a los periodistas, la primera edil ha señalado que cree que "es una crítica a que muchas veces el convencer de que no se pueden coger atajos y hay que ir de frente a enfrentarse a los problemas no ha tenido la sensibilidad o permeabilidad suficiente en fuerzas políticas de derecha que forman parte del Pleno y que en decisiones donde no se puede ir solo ajustado a la mayoría, sino que deberían ser de ciudad, no se ha encontrado en todas las ocasiones con el apoyo de todos los grupos municipales".

Mientras, Ambrosio ha mostrado su "respeto" a la decisión, después de que ella es "consciente del esfuerzo personal que ha hecho al asumir un tarea, que no es cualquiera, en el gobierno municipal, como ha sido Servicios Sociales y Cooperación Internacional y Solidaridad", al tiempo que respeta "la decisión que tome la organización política de IU en el sentido de relevar las tareas que hay dentro del acuerdo de gobierno y el reparto de áreas".

"A partir de ahora, con mucho más empeño, hay una bandera que compartimos las fuerzas de izquierda de este gobierno, que es la bandera de atender a quien más lo necesita en la ciudad y buscar fórmulas para que la crisis no afecte a quienes lo pasan peor", ha remarcado la alcaldesa, quien considera que "eso tiene que ver mucho con el día a día en Servicios Sociales".

En este sentido, espera a que se designe a la persona que entrará a formar parte del equipo de gobierno a partir del Pleno de septiembre, aunque ha adelantado que sí se va a hacer "una delegación puntual de competencias", de manera que el área de Cooperación Internacional y Solidaridad la asumirá la edil de IU Alba Doblas y la de Servicios Sociales, Amparo Pernichi.

Entretanto, Ambrosio ha agradecido a Rafael del Castillo "el compromiso intenso en estos dos años" y ha dicho que entiende que "la tarea política muchas veces genera la sensación de que no se puede absolutamente con todo, pero él ha demostrado que con el compromiso y el trabajo en el día a día hay muchos elementos que a día de hoy en materia de Servicios Sociales y Cooperación Internacional desde la ciudad son una referencia y se dan lecciones de como se dan pasos importantes, pese a la legislación que impide trabajar como se quisiera", ha declarado.