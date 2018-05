La alcaldesa de Córdoba oficializa su candidatura a las municipales

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, hizo oficial ayer su candidatura a las elecciones municipales del 2019, en el marco del proceso de primarias abierto en el PSOE para los municipios mayores de 20.000 habitantes. En un video que difundió por las redes sociales, la ya candidata a la reelección pidió «la confianza» de todos los cordobeses para «continuar el proceso de transformación» de la ciudad. Ambrosio aseguró que ha sido «un honor» ser alcaldesa para poner en marcha «un cambio sensato, para terminar con los recortes y con la pérdida de derechos», que ha querido situar «en el centro de las políticas a las personas». La alcaldesa reconoce, en cualquier caso, que aún son muchos los retos que quedan por afrontar, pero se mostró «convencida de que todos juntos vamos a poder superarlos para situar a Córdoba en el lugar que se merece». Ciudadanos criticó ayer que Ambrosio usara para grabar el video la azotea de Emacsa, «olvidando que una empresa municipal no es su cortijo».

Hoy he tomado una importante decisión sobre mi candidatura a la alcaldía de Córdoba y quiero compartirla con vosotr@s. pic.twitter.com/V1bp2uAOGa — Isabel Ambrosio (@isabel_ambrosio) 10 de mayo de 2018

El PSOE no facilitó ayer información sobre el resto de socialistas que debían oficializar sus candidaturas. No lo hará hasta que hoy se reúna la comisión de garantías para estudiar la documentación. Este periódico, no obstante, pudo saber que también lo hizo Esperanza Caro de la Barrera, primera teniente de alcalde de Palma del Río y secretaria de Política Municipal del PSOE local. Caro de la Barrera, que da un paso al frente tras el anuncio de Ruiz Almenara de no volverse a presentar, acudió por la tarde a la sede, acompañada por Francisco J. Domínguez Peso, histórico del partido en Palma, y José María Parra, miembro del de gobierno local. «Mi ilusión es trabajar por Palma y me encuentro respaldada», afirmó. La teniente de alcalde anunció que se presenta con «humildad, ilusión y trabajo», defendiendo a su vez la labor realizada por los socialistas en Palma durante cuatro décadas.

Por otro lado, al cierre de esta edición nadie se había presentado como aspirante para liderar la candidatura de Cabra en el 2019. Con el partido aún recomponiéndose y dividido entre sanchistas y susanistas, no parece que haya muchos candidatos decididos a dar el paso y dar la batalla al PP de Fernando Priego. Aun así, miembros de la formación consultados ayer por este periódico coincidieron en no dar mayor importancia al hecho de que aún no haya candidato, ya que los plazos seguirían adelante y sería en una asamblea local en la que, llegado el caso, este se presentara.