La alcaldesa afirma que el informe "no bloquea" el proyecto comercial pero obliga a dedicarle más tiempo

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, asegura que el informe de la Junta sobre el proyecto comercial de Rabanales 21 "no bloquea ni imposibilita ninguna solución pero nos retrotrae a un procedimiento que no estaba bien realizado desde el inicio y nos obliga a dedicarle un poco más de tiempo para que sea posible este proyecto". En este sentido, afirma que el informe "no lo anula ni lo imposibilita, sino que te dice cómo hay que hacerlo y te dirige a las modificaciones que garantizan que la toma de decisiones se hagan conforme a la legalidad y a la normativa”.

La alcaldesa asegura que "desde el minuto uno llevamos trabajando para buscar una solución al proyecto de Rabanales 21, para que deje de tener esa amenaza que tiene desde hace tiempo, de si es viable o no, y para que siga dando servicio”. Ambrosio considera también que "las soluciones tienen que ver con el compromiso de otras administraciones y con iniciativas privadas que permitan garantizar que el proyecto puede continuar abierto y prestando un servicio". Ante los últimos escollos, la alcaldesa afirma que "hasta el último minuto" también "vamos a estar buscando soluciones para que Rabanales 21 deje de tener esa amenaza encima y pueda prestar sus servicios con mayor garantía y tranquilidad”.