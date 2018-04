Alcalde reconoce "riesgo" para el patrimonio en la carrera oficial

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Francisco Alcalde, ha reconocido que hubo “riesgo” para el patrimonio en la carrera oficial de la Semana Santa cordobesa, aunque, “afortunadamente, no ha ocurrido nada”. Alcalde ha hecho estas declaraciones tras ser preguntado por el informe enviado por la Gerencia Municipal de Urbanismo a la comisión de Cultura alertando de los daños que podían provocarse en monumentos y sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. En este sentido, el delegado, que habló de muy buenos resultados turísticos, señalo que “el estudio no reunía las condiciones suficientes para que fuese analizado por la Comisión de Patrimonio”, aunque sí se vieron unas pautas a seguir para la próxima Semana Santa, entre ellas, que las instalaciones de los palcos se retiren al menos 10 centímetros de la Mezquita Catedral y que se acometa definitivamente un estudio sobre la viabilidad del recorrido de las procesiones.

VALORACIÓN DEL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE

El balance de la Semana Santa ha sido valorado de forma muy distinta por el primer teniente de alcalde, Pedro García, en contra de sus socios de Gobierno en el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, principalmente por la carrera oficial, que, según García, “divide y excluye”, además de que “no puede haber ningún evento en la ciudad que gestione mal el Patrimonio de la Humanidad o le haga daño”, aludiendo al informe enviado por la Gerencia Municipal de Urbanismo a la Comisión de Cultura en el que se habla de “incumplimientos de la Ley de Patrimonio con respecto al montaje de los palcos en la carrera oficial”. “Es muy grave que la Junta se ponga de perfil en un informe que manda Urbanismo a la Comisión de Cultura y Patrimonio”, continúo García, que subrayó que “los primeros que tienen que velar por el legado de miles de años son las instituciones”. “Es una carrera oficial que divide y excluye entre los que pueden y no pueden pagar, y hace bandos. Nosotros buscamos un diálogo y un consenso abierto con la participación ciudadana, con los consejos de distrito, para llegar a una carrera oficial que no tenga bandos", ha asegurado García, que también ha resaltado que esta carrera oficial "es muy mala para el turismo, ya que los visitantes no pueden ver ni la Mezquita ni el casco histórico".

"No vamos a ser participes un tercer año en este modelo de carrera oficial", ha continuado García, que anuncia un periodo de reflexión, ya que "no puede haber una carrera oficial que sea excluyente y perjudicial para el Patrimonio de la Humanidad, reconociendo una parte de "responsabilidad por haber hecho dejación al no haber provocado el consenso y la reflexión".

Por su parte, Alcade considera que la carrera oficial le da "singularidad y valor a nuestra Semana Santa", lo que implica que hay que velar "por la conservación, protección y mantenimiento de nuestro patrimonio y en eso es en lo que estamos todos embarcados", considerando que en próximas ediciones se podrá conseguir. "Es una Semana Santa que aun no esta consolidada en cuanto a su carrera oficial y habrá que ir dando pasos definitivos sin que se atente ni perjudique al patrimonio cultura”