Albert Rivera pide a Susana Díaz que rectifique y elimine los aforamientos

Ciudadanos no va a mover ficha en Andalucía al menos hasta el viernes y ha pedido a Susana Díaz que sea la que diga si está dispuesta o no a cumplir su pacto con Ciudadanos. "No pierdo la esperanza de que el PSOE-A rectifique", ha dicho hoy en Córdoba Albert Rivera, antes de visitar Madinat al-Zahara. El presidente de C's ha optado por la prudencia y ha preferido esperar al viernes, cuando se reunirá la dirección nacional del partido en Málaga, para afrontar el futuro de C's en Andalucía después de que Juan Marín, el líder de la formación en la comunidad, considerara ayer, tras una reunión con la presidenta andaluza, Susana Díaz, que se había roto el pacto de gobierno.

Al parecer, los socialistas andaluces no estarían dispuestos a aceptar las dos condiciones sine qua non para que C's negocie los presupuestos que permitan llegar al final del mandato: la eliminación de los aforamientos y la reforma de la ley electoral. En esta línea, Rivera ha afirmado que al PSOE le pasa en esto como al PP, y es que "les da mucho miedo" eliminar los privilegios de los aforados o que todos los votos valgan igual. Además ha acusado a Susana Díaz de estar pensando "en el calendario de los ERE" y no en los intereses de los andaluces para convocar las elecciones de manera anticipada.

Europa Press

En cualquier caso, el presidente de Ciudadanos ha garantizado que será Juan Marín el que decida qué hacer en Andalucía, y quien elevará a la ejecutiva nacional de la formación naranja un informe sobre el grado de cumplimiento del pacto con los socialistas andaluces. "Juan Marín manda", ha dicho Rivera de manera gráfica. Por útlimo, el presidente de Ciudadanos ha advertido que no está todo perdido y que "si la voluntad política del Gobierno andaluz es cumplir el pacto, se agotará la legislatura, pero si el PSOE ha decidido no cumplir, estará abandonando a los andaluces".