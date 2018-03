Alba Doblas: "La huelga del 8-M ya ha sido un éxito"

La concejala de IU y teniente alcalde de Hacienda, Alba Doblas, considera que la huelga feminista del 8 de marzo "ya está siendo un éxito", en tanto ha llegado "a todos los hogares" el debate sobre la igualdad, el feminismo y los derechos de las mujeres. Además, la coportavoz del grupo municipal ha anunciado que todos los concejales de IU secundarán mañana la huelga, incluido los ediles varones.

Por contra, Alba Doblas ha lamentado que finalmente la junta de portavoces no se haya aplazado para que quienes quisiesen pudieran asistir a los actos del 8-M, tal y como solicitaron los partidos del gobierno local. Doblas ha culpado tanto al PP como a C's de que no se cambie esta reunión previa al previo, porque "han decidido que las mujeres no participen en la junta o que quieran impedirnos el derecho a huelga". Además, ha aprovechado para recordar y criticar las declaraciones de la concejala popular María Jesús Botella negando la brecha laboral en el pleno del mes de febrero.