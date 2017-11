Alba Doblas dice que Hacienda quiere intervenir "todo lo que se oponga al PP"

La teniente alcalde de Hacienda, Alba Doblas, se ha reafirmado en la idoneidad de plantear en el pleno de mañana una moción sobre la situación del Ayuntamiento de Madrid, después de que haya sido intervenido por el Ministerio de Hacienda tras no cumplir con la llamada regla de gasto. En este sentido, Doblas ha afirmado que el Ministerio de Hacienda "quiere intervenir todo lo que se oponga a la política del PP" y ha declarado que teme que "vaya a seguirse con los demás ayuntamientos que no sean el del PP". La teniente alcalde de Hacienda daba respuesta así a Fuentes que, por su parte, había acusado a Doblas de usar el tema de Carmena como "una cortina de humo" para no hablar de su gestión al frente de la Hacienda local.

La concejala de IU ha recordado, además, que hay "muchos ayuntamientos" que inclumplen con la regla de gasto y que "nunca se habían propuesto intervenirlos". En este sentido, ha indicado que el mismo Ayuntamiento de Madrid llegó a acumular una deuda de más de 7.000 millones de euros cuando gobernaba el PP.

También ha respondido a las críticas de los populares sobre el plazo del pago a proveedores que tiene el Ayuntamiento en la actualidad argumentando que el final de año es "muy complicado". "Asumo que desde Tesorería se está trabajando ese promedio de pago, pero desgraciadamente no siempre se puede cumplir con la celeridad que nos gustaría", ha reconocido.