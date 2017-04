Al-Zahara exige que se quiten veladores y Urbanismo dice que ya está actuando

La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, a través del coordinador de Ciudad Física, Juan Andrés de Gracia, reclamó ayer al Ayuntamiento el cumplimiento de los dos decretos firmados por Urbanismo para retirar veladores de establecimientos sin licencia y el mobiliario que no se guarda de noche. Por su parte, Urbanismo asegura que aunque aún no ha retirado nada de la vía pública, ya está actuando en esa línea.

«Hace tres semanas que salieron los decretos y aceptamos que después de Semana Santa iban a aplicarse, pero ya ha pasado una semana después de Semana Santa y la situación sigue siendo la misma», explica De Gracia, por lo que «no se están cumpliendo y tenemos constancia de que la Policía Local insiste en que su trabajo no es hacer cumplir la ordenanza de veladores». Por ello, asegura, «estamos asombrados porque Urbanismo parece que tiene dificultades para aplicar el decreto que firma y Seguridad no está por la labor». Si esto no cambia, «nos vamos a ver obligados a ir nosotros mismos a señalar y a buscar a los que son incumplidores, y vamos a llegar a una situación de enfrentamiento que no quisiéramos tener», afirma. A su juicio, «con esto se ve la incapacidad del gobierno municipal para aplicar los acuerdos que adopta». Es más, considera que si lo acordado en la mesa de veladores no se va a cumplir, «no merece la pena seguir con esa pantomima, para fotos ya tenemos bastantes». Si eso es así, insiste, «dejaremos de ir a hacernos fotos» e iniciarán otras líneas de trabajo.

Por su parte, Urbanismo está intentando poner en práctica los decretos. Fuentes del organismo municipal explican que ha dictado tres órdenes de retirada en tres locales de La Corredera, de los que dos abren intermitentemente y ahora están cerrados, por lo que no han puesto mesas y sillas en la calle, mientras que el tercero ha dejado de colocarlos. Las mismas fuentes explican que las órdenes fueron notificadas por la Policía Local y que desde ese momento no se colocaron veladores. Urbanismo seguirá pendiente de estos tres locales. Además, ha detectado irregularidades en los permisos de otros tres locales y ya está llevando a cabo las actuaciones previas.

En cuanto al mobiliario apilado por la noche, Urbanismo firmó ayer las comunicaciones que enviará entre hoy y mañana por no retirar la base de las sombrillas. En ellas, el organismo avisa de que no se pueden dejar elementos en la plaza de noche «y cuando se notifique, iremos la Policía Local y Urbanismo y nos llevaremos lo que haya», actuación prevista para la semana que viene. Urbanismo avisará a todos los locales de la plaza de la obligación de guardar todo el mobiliario. La misma operación (inspección, notificación y retirada) se repetirá en la Ribera (entre el Potro y el puente de Miraflores) en un par de semanas. Allí se observan más las sillas apiladas.

El presidente de Urbanismo, Pedro García, confiesa que le gustaría que el proceso hubiera ido más rápido y reconoce que «teníamos que haber actuado ya», pero «estamos resolviendo las últimas cuestiones técnicas», por lo que «en breve se ejecutará la retirada de veladores y eso no tiene marcha atrás». Por su parte, el delegado de Seguridad, Emilio Aumente, asegura que este área «no mira para otro lado» y «sí está por la labor», que el momento de la retirada no ha llegado aún pero que cuando Urbanismo comunique que van a quitar veladores, la Policía Local irá con ellos.