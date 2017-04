Al-Zahara demanda que la Policía Local se involucre en la retirada de veladores

La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara quiere que la Policía Local se involucre en el plan de retirada de veladores que empezará tras Semana Santa después de los dos decretos firmados por el presidente de Urbanismo, Pedro García. El coordinador de Ciudad Física de Al-Zahara, Juan Andrés de Gracia, asegura que el colectivo va a exigir que «todo el gobierno municipal respalde los acuerdos de la mesa de veladores». De Gracia, que no ve «totalmente involucrada» al área de Seguridad en el compromiso alcanzado en la última reunión, en la que se decidió retirar los veladores que incumplan, explica que ya hay un plan de trabajo y dos decretos «pero nos sorprendió que el teniente de alcalde de Seguridad (Emilio Aumente) dijera que la Policía Local no está para retirar veladores». De Gracia considera que «el área de Seguridad no se puede poner de perfil» y la «Policía Local no debe aparecer como mera acompañante de Urbanismo», sino «hacer que los acuerdos se cumplan». En este sentido, indica que, «ante la falta de servicio de inspección urbanística con capacidad ejecutiva, la única posibilidad para que los acuerdos se cumplan es con la necesaria ayuda de la Policía».

La federación quiere que la alcaldesa «respalde los acuerdos de la mesa de veladores asumiéndolos como parte de todo el gobierno local y que lo traslade así a cada uno de los miembros a los que les toque aplicar las medidas», ya que, «si no, será una pérdida de tiempo». A su juicio, el gobierno local «debe demostrar que está unido en el tema».

Los dos decretos de Urbanismo contemplan «la participación de la Policía Local» en la retirada.