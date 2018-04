Aire Limpio exige al Ayuntamiento "firmeza" para impedir la incineración de residuos en Cosmos

ESTE AY-untamiento QUIERE CARGARSE ESTA EMPRESA QUE LLEVA CASI 100 AÑOS DE EXISTENCIA EN ESE LUGAR Y POR CONSIGUIENTE AL PARO TODOS SUS TRABAJADORES. LA PLATAFORMA DE AIRE LIBRE ME PARECE BIEN QUE RECLAME QUE NO EXISTA CONTAMINACION EN ESTA CIUDAD, ,PERO NO LA HE VISTO PROTESTAS POR LOS MILES DE VEHICULOS QUE CIRCULAN POR LA MISMA Y QUE QUIZAS CONTAMINEN MAS QUE DICHA FABRICA, QUE PASA QUE EXISTE INTERESES CREADOS O QUE.