Aguilar y Nieto apelan al diálogo en la presentación de 'El desengaño'

Los periodistas y escritores Fernando Jáuregui y Federico Quevedo han presentado esta noche en el Círculo de la Amistad su libro El desengaño, editado por Almuzara, en un acto moderado por el director de diario CÓRDOBA, Francisco Luis Córdoba, y en el que mostraron su parecer dos políticos cordobeses en puestos de relevancia: Rosa Aguilar, consejera de Justicia e Interior de la Junta, y José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad. También intervinieron en el acto Javier Ortega, de la editorial Almuzara, y el presidente del Círculo de la Amistad, Pedro López Castillejo.

El desengaño, según sus autores, es un libro de Historia Contemporánea, que refleja la desilusión que ambos sienten, tras casi una vida mirando de cerca a la política, por el devenir de dos corrientes ideológicas, la derecha y la izquierda, «que no han sabido resolver los grandes problemas de este país», como dijo Jáuregui. El veterano periodista agradeció a ambos políticos cordobeses su presencia porque «no es un libro complaciente», pero se mostró esperanzado con el futuro, «salvo con Cataluña». Ha admitido, no obstante, que "no es verdad que tengamos una clase política tan mala, sino que tiene gente muy positiva y que ha dado mucho, y ellos dos son un ejemplo", refiriéndose a Aguilar y Nieto.

Para Federico Quevedo, «hay una clase política en la que merece la pena confiar y en el futuro se podrán arreglar muchas cosas que no se han arreglado, pero habrá que pasar un período de diálogo y de buscar espacios de acuerdo».

Rosa Aguilar ha señalado que el libro «lo que hace es interpelarnos a quienes estamos en la vida pública para que respondamos a la ciudadanía y achiquemos espacio y el diálogo vuelva a ser un elemento sustancial y consustancial a la política». La consejera ha admitido que "ellos -los autores- piden una politica distinta, que se derriben muros entre las fuerzas políticas, y se comience un nuevo tiempo y etapa para la política donde en el centro estén los ciudadanos, que son a quienes nos debemos". Respecto a su relación con el exalcalde del PP José Antonio Nieto ha expresado que "nunca ha habido barreras para hablar entre nosotros, aunque sí discrepancias profundas. Pero hay que mostrar que la política necesita diálogo mas que nunca".

Por su parte, para José Antonio Nieto, el libro «es un aguijón que pretende clavarse en la conciencia de la sociedad española pero especialmente en los políticos», pues los autores transmiten «desde esa doble visión, su desengaño sobre la forma en que se ha desarrollado la política en los últimos años». pero en el fondo, lo que subyace en el libro, ha dicho, es la necesidad de "ese esfuerzo de diálogo y entendimiento".