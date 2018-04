La Agrupación de Cofradías defiende su actuación y critica el Rali Sierra Morena

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

A la agrupacion de cofradias decirle que muchos como yo somos cofrades, yo del Caido concretamente, y no comulgamos con su vision de las cosas. Acusan de estar politizados a quienes les critican y ustedes son iguales. Están igual de politizados pero a la derecha con lo cual no tienen credibilidad ninguna. Los palcos son una vergüenza, fomentan el clasismo y son un negocio cosas muy muy muy poco cristianas. Un poco mas de humildad debían de tener y no ir con esos aires de nobleza y superioridad clasista y rancia que muchos tienen.