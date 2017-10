El aeropuerto salvará sus escollos sin un plan para vuelos regulares

Hace siete años que acabaron las obras de ampliación de la pista del aeropuerto y aún quedan flecos que no impiden su uso pero hacen que no esté al cien por cien de rendimiento. El aeropuerto está a punto de salvar los escollos que han surgido en ese tiempo y, a pesar de ello, carece de un plan concreto para ofrecer vuelos regulares. Dentro de poco contará con el Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS) y culminará el soterramiento de líneas eléctricas, pasos que, junto a la ampliación de horarios vigente, abren nuevas perspectivas. Y todo ocurre nueve años después del fracaso de la experiencia de la línea regular de Flysur y tres desde la última reunión de un grupo de trabajo impulsado por la Junta que no ha dado frutos.

Ninguna de las administraciones (Gobierno, Junta, Ayuntamiento y Diputación) tienen una hoja de ruta definida para sacar partido a la pista con el fin para el que se amplió, los viajes regulares. Además, ninguna de las compañías consultadas (Iberia, Ryanair, Vueling, EasyJet y Air Nostrum) tiene intención de operar ahora mismo en Córdoba. Entre ellas, Air Nostrum explica que «ha estrenado la mayoría de los aeropuertos surgidos en España en los últimos 20 años» y «siempre ha manifestado su interés por operar desde el aeropuerto de Córdoba si se daban las circunstancias operativas y de mercado adecuadas». Aunque sigue «con interés todas las novedades que afectan al aeropuerto», no tiene previsto operar «en la programación de la próxima temporada de invierno». Eso sí, «si cambiaran las circunstancias, se estudiaría la situación», ya que evalúa constantemente las condiciones de todos los aeropuertos.

ACTUACIÓN DE AENA/ AENA confirma que no ha recibido «ninguna petición oficial de ninguna compañía para operar vuelos regulares», aunque asegura que «se han sentado las bases» y que «estamos en un punto de partida óptimo». AENA dice que «la apuesta» por el aeropuerto «ha sido clara» y se basa en la ampliación de la pista, en la instalación del AFIS y en el aumento de horarios, que, con la «verificación en seguridad operacional», hacen que haya «ganado atractivo» y que reúna «todas las condiciones para atender, en el momento en que nos lo soliciten, la operativa de cualquier ruta con vuelos comerciales». La empresa afirma que destinos como Barcelona o Palma, o chárter con Canarias, Londres o París, «podrían tener recorrido». Sin embargo, avisa de que una compañía «solo implantará una conexión si le resulta rentable» y que influye el «interés que despierte» el destino para que los aviones «salgan y lleguen con un índice de ocupación elevado». Por ello, insiste en que «el aeropuerto es un eslabón más» pero no el único.

AENA subraya que el aeropuerto dispone de unas instalaciones «óptimas para atender la actividad que tiene», aunque si aumenta y surgen nuevas líneas de negocio, «se harían más inversiones o mejoras». AENA insiste en que el aeropuerto es ideal para «escuelas de vuelo, empresas de deportes áereos o firmas de mantenimiento de aeronaves».