El aeropuerto no reúne requisitos para la navegación por satélite

«El aeropuerto de Córdoba no reúne los requisitos establecidos» para disponer de navegación por satélite. Esa es la respuesta dada por el Gobierno central a los diputados socialistas Antonio Hurtado y María Jesús Serrano, que han preguntado por las razones que impiden poner en marcha en Córdoba este sistema que ya poseen Santander y Almería. El Gobierno central afirma que, al no reunir los requisitos, Enaire, que es la responsable de la provisión de servicios de navegación aérea, no puede implantar los procedimientos que exige este sistema de vuelo. Para ello, el aeropuerto debería cumplir los requisitos «establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y adoptados por el Estado a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea».

La respuesta explica que el sistema es «un procedimiento de vuelo por instrumentos que se apoya, entre otros medios, en los sistemas de navegación por satélite como medio de cálculo de la posición de la aeronave». Añade que permite «a la aeronave, a través del conocimiento de su posición mediante el sistema de guiado por satélite, proceder según la trayectoria establecida, de forma que en todo momento franquee los obstáculos con el margen de seguridad adecuado hasta un punto en el que el piloto pueda completar el aterrizaje mediante las referencias visuales requeridas de la pista». Además, esta fórmula «no depende de ningún sistema radioléctrico terrestre».

El diputado Antonio Hurtado lamenta que el aeropuerto «tampoco reúne» los requisitos para este sistema. A esto se une que «el AFIS no se pone en marcha», a pesar de que se esperaba «en los primeros meses del año; y que «el plan de márketing no se presenta» después de estar anunciado para «el primer semestre». Además, «el soterramiento del cableado en la pista tampoco concluye por cuestiones con la Gerencia de Urbanismo» y «la ampliación del horario está pendiente». Todo esto es, a su juicio, «un despropósito después de una inversión de más de 70 millones tirados por la borda si no se aprovechan». Hurtado pide que, «aprovechando la buena situación del turismo», se «apueste por el aeropuerto».