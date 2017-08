La Aemet prevé un esperanzador descenso de 5º C de las máximas

Tras un nuevo periodo de altas temperaturas, que comenzó el pasado miércoles superando todos los días los 40º C de máxima, la Aemet da unas previsiones más esperanzadoras para los castigados cordobeses, que en la capital soportaron ayer de nuevo 42º C. Así, ayer las predicciones apuntaban a 37º C de máxima para el próximo fin de semana en la ciudad califal, con un descenso progresivo a partir de hoy.

Sin embargo, hay tres malas noticias: primero, que esta progresiva bajada de las máximas será muy lenta, de entre tres o cuatro grados hasta el jueves. Segundo: que las previsiones a cinco días vista pueden cambiar aún notablemente y, tercero, y quizá la adversidad más notable, es que según lo previsto las mínimas apenas variarán en un par de grados, con noches calurosas con mínimas que no descenderán de la barrera de los 20º C, la temperatura que marcan las llamadas noches tropicales en las que resultan difícil conciliar el sueño. Afortunadamente, serán noches muy cálidas pero en los que se moverá la brisa, con vientos del Suroeste de entre 10 y 15 Km/h.

UN NUEVO RÉCORD / Los últimos 5 días de altas temperaturas han llevado a Córdoba a alcanzar un nuevo récord: con 36 días por encima de los 40º C desde comienzo de junio: 9 días que superaron esta cifra en junio, 14 en el mes de julio y 11 en lo que va de agosto. Todo ello, además, en el verano en el que Córdoba ha alcanzado la máxima histórica desde que hay mediciones formalizadas: 46,9º C el 13 de julio.

Así, parecen cumplirse las previsiones mensuales y trimestrales de la Aemet, que al principio del verano anunciaba una alta posibilidad de que en el cuadrante suroccidental de la Península se registrase un verano más cálido que la media y sensiblemente más seco.

Al respecto, hay que recordar que el sensible descenso de los embalses y que el año hidrológico está acabando con solo 462,2 l/m2 de precipitaciones, 126 l/m2 menos de la media.