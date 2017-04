Adolfo Molina plantea 15 propuestas para presidir el PP de Córdoba

El candidato a la presidencia del PP de Córdoba y parlamentario andaluz, Adolfo Molina, ha presentado esta mañana las 15 propuestas que conforman el programa con el concurre a estos comicios internos y que le enfrentarán a la también parlamentaria regional Rosario Alarcón. Molina ha afirmado que las propuestas se basan en su experiencia personal al frente de la secretaría provincial del partido y la presidencia del PP en Cabra y en la incorporación de nuevas ideas que ha ido viendo estos días con los afiliados de toda la provincia. Asimismo, se ha presentado como el responsable de la candidatura que representa "la unidad y solidez del proyecto político que en la última década ha convertido al PP en el partido preferido por los cordobeses".

Entre las propuestas de Adolfo Molina están la creación de una sede itinerante, para sacar los órganos de dirección a la provincia y que todos los afiliados puedan implicarse en las decisiones; la constitución de un consejo territorial donde se reúnan todos los presidentes locales; la creación de una estructura del partido en la capital, o la obligatoriedad de que la agenda de los cargos orgánicos sea única y pública. Además el candidato popular hará una apuesta por la transparencia con la creación de la figura del responsable de transparencia y el compromiso de hacer públicas las declaraciones de bienes de todos los cargos del partido.

Por otra parte, el aspirante a sustituir a José Antonio Nieto al frente del PP cordobés apuesta por la proximidad, de manera que los cargos institucionales puedan rendir cuentas de su agenda; avanzar en la participación de las decisiones con todos los municipios y abrir una línea directa con el afiliado para que "nos hagan llegar todas sus sugerencias". Asimismo la intención es nombrar a un responsable de afiliación; crear unos foros sectoriales para debatir de distintos temas de la actualidad; potenciar la formación para afiliados y cargos públicos; darle "el sitio que merece" a las Nuevas Generaciones y, por último, Molina se compromete "a estar en todos y cada uno de los 75 municipios y de las juntas locales" que hay en Córdoba.

Preguntado por los periodistas, el aspirante a la presidencia popular no ha descartado que finalmente pueda llegarse a una lista de consenso entre las dos ahora existentes. "Siempre mi disposición ha sido la de integrar, hacer un partido unido y siempre voy a tener la puerta abierta", ha dicho Adolfo Molina quien, no obstante, ha urgido a resolver esta cuestión interna porque el partido, ha recordado, no es un fin en sí mismo y debe preocuparse de resolver "los problemas de ahí afuera".