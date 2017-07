Adolfo Molina: En el PP de Córdoba no ha habido ninguna financiación ilegal

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, acaba de rechazar, en una rueda de prensa celebrada en Córdoba relativa a la financiación extra que el Gobierno central va a aportar a la Junta de Andalucía, que en “el PP de Córdoba no ha habido ninguna financiación ilegal. Es un partido que ha cumplido siempre escrupulosamente la Ley de Financiación de partidos. La contabilidad es transparente, es escrupulosa. Se lo puedo asegurar desde que yo he tenido la responsabilidad, una contabilidad auditada todos los años, trasladada al Tribunal de Cuentas todos los años, por lo que no hay nada que ocultar”. Molina ha hecho estas declaraciones tras publicar varios medios escritos y digitales que la Guardia Civil ha encontrado facturas que probarían que el PP de Córdoba, liderado entonces por el actual secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, se financió de manera irregular allá por el año 2008.

El instituto armado se remite a una serie de correos electrónicos encontrados en la agencia de publicidad Laboratorio Springer & Jacoby, investigada en la 'trama Púnica'. Según la información publicada por varios medios, este partido habría utilizado la sociedad mercantil Hitos Urbanos S.A, filial de la inmobiliaria Prasa.

El documento clave es un email titulado "Pendientes del PP de Córdoba", con fecha de 28 de abril de 2008 y en el que se dan instrucciones sobre cómo cobrar una supuesta deuda contraída por el partido por valor de 12.000 euros.

Estos rotativos también dejan entrever que el PP de Córdoba habría asumido parte de sus gastos con dinero de Prasa y que habría recurrido a facturas falsas. En los correos electrónicos en cuestión aparece el actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, como remitente, Los documentos ya están en poder del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, presidido por Manuel García-Castellón.

Sobre los citados correos electrónicos, Adolfo Molina indicó que “el correo electrónico se refiere a unos pagos que va a hacer el PP, que están hechos. La factura está contabilizada con su asiento contable y pagada, por lo que no hay nadie externo que pague esa factura. No tengo constancia de lo que dice ese correo, solo lo que consta en la financiación del partido y que la factura está pagada. Otra cuestión por aquí no ha pasado”. “Insisto en que tenemos una contabilidad escrupulosa de un partido que se financia con los fondos propios y acorde a la Ley de Financiación de partidos políticos y las campañas se financian con la asignación que hace la dirección nacional de fondos para las campañas, como hace con todas las provincias y como hacen todos los partidos y nunca hemos sobrepasado esos límites”, manifestó el presidente del PP de Córdoba.

Molina añadió que “queremos ser contundentes a la hora de expresar que poner en duda la honorabilidad del PP en Córdoba nos parece muy grave y no renunciamos a emprender acciones legales contra quien lo ponga en duda”.

Preguntado el dirigente popular sobre si estima que existe una campaña de acoso contra José Antono Nieto, Molina recalcó que “se ha visto ya en varias cuestiones que hay una campaña de acoso a Nieto. Primero cuando lo de González” (en referencia a la relación que se quiso establecer entre José Antonio Nieto y Pablo González, hermano de Ignacio González, detenidos estos dos últimos en la operación Lezo) “y se vio que no había nada”. Adolfo Molina añadió que “luego hubo una tormenta con una jura de bandera civil, igual que había habido ese día otras 3 en otros puntos de España y ahora esto. Yo creo que es claro y desde luego nosotros no lo vamos a consentir”.

Por otro lado, Molina precisó, sin aportar fechas, al ser preguntado desde cuándo se realizan los pagos en el PP de Córdoba por transferencia bancaria, que “con el cambio de ley de financiación de los partidos políticos, toda factura se escanea, se manda a la contabilidad nacional y al Tribunal de Cuentas, todo de una forma transparente total”.

En un comunicado anterior a la rueda de prensa de Adolfo Molina, el PP de Córdoba aseguró que no se ha financiado ilegalmente y que ha cumplido siempre "escrupulosamente la ley al financiarse con fondos propios".

En el comunicado, el PP de Córdoba afirma que las distintas campañas se han pagado "con los fondos asignados por la dirección nacional del PP para gasto electoral", unos fondos que "nunca hemos sobrepasado".

Asimismo, asegura que la contabilidad del PP de Córdoba "es totalmente pulcra y transparente, auditada todos los años por la dirección nacional del PP y por el Tribunal de Cuentas".

"En este momento, todos los pagos se hacen desde el PP de Córdoba por transferencia bancaria de manera totalmente transparente y acorde a la legislación", señala el comunicado, que define a la formación como "un partido austero" que "no tiene nada que ocultar".

A su juicio, esta información responde "a una campaña de acoso y derribo contra Nieto", ante la cual han advertido de que no dudarán "en emprender acciones legales contra todo el que ponga en duda la honestidad del partido y sus miembros".