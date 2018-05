ABB garantiza los puestos de trabajo de la línea de corte

El responsable o los responsables no lo entienden o no lo quieren entender. Ya no es solo los 4 puestosde trabajo como dicen es TODO el problema que genera el no tener la maquina de corte. Dia a dia hay problemas con las chapas. Se dañan, se dan golpes, faltan...hay que ir cortando porque se generan accidentes y la cantidad no es 2 2=4. Se generarian paros en toda la linea al no disponer de la maquina para reponer al momento. Todo esto ya ha sucedido y generaba grandes perdidas. Por eso se decidio a montar la maquina de corte en cordoba y ahora de la quieren llevar y volver a los problemas y perdidas que había.