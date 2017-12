«A Córdoba se la reconoce más por el flamenco que por la lírica»

La soprano cordobesa Lucía Tavira le canta a la vida y para ella la vida es cantar desde que era niña. Y esta pasión se ha traducido en los últimos tres años en forma de reconocimientos, a pesar de su juventud, después de terminar con matrícula de honor sus estudios de Canto en el Conservatorio Superior de Sevilla. Entre abril del 2015 y noviembre del 2017 ha sido merecedora del premio de mejor interprete de zarzuela en el Concurso Internacional de Canto Ciudad de Logroño y en otra ocasión el segundo premio en este mismo concurso; el tercer premio en el 18 Certamen Internacional de Jóvenes Intérpretes Pedro Bote; primer premio en el concurso Málaga Crea para Jóvenes Intérpretes; mención especial en el Concurso de Canto de Medinaceli y posteriormente primer premio en ese mismo certamen y primer premio y premio del público en el Concurso de Habaneras Ciudad de Torrevieja. Aunque ha actuado en teatros de toda España, incluido el Gran Teatro de Córdoba, su primer papel protagonista ha sido con una zarzuela, La del Soto del Parral, en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. A lo largo de su formación y de su carrera, esta soprano de 32 años ha recibido clases magistrales de prestigiosos maestros de canto como Carlos Álvarez, Montserrat Caballé, María Bayo o Jaume Aragall y desde el 2011 es alumna del maestro de canto Bernardo Villalobos, profesor del Lindemann Young Artist en el Metropolitan Opera de Nueva York.

¿Qué siente cuándo canta?

-Una energía muy grande en todo el cuerpo, una paz absoluta. La música me hace entrar en trance y todo fluye. Suena místico porque lo es. He nacido para cantar.

-¿Desde cuándo supo que quería dedicarse al canto y a la lírica?

-De niña me gustaba cantar y actuar. Hacíamos shows y recitaba poesía. Siempre he cantado y cuándo empecé a estudiar canto en el conservatorio me di cuenta de mi potencial. Y el canto fue el que me llamó a mí.

-¿Ha sido la primera de su familia en dedicarse a la lírica?

-A la lírica sí. En mi familia hay mucho artista. Siempre ha habido sensibilidad por la música y las artes, aunque no haya músicos. Mis padres han entendido mi profesión, han sabido guiarme y apoyarme en mi carrera. A ellos se lo debo todo.

-¿Le animó alguna persona a dedicarse al canto?

-Sí. El maestro Carlos Hacar siempre ha confiado en mí. Con él empecé mis estudios en Córdoba y por eso guardo de él especial recuerdo y estoy a él siempre unida, porque siempre me ha apoyado en todos los momentos.

-¿Formó parte de algún coro antes de iniciar su carrera como soprano?

-Sí. Crecí cantando en el coro de la iglesia Virgen del Camino y con 19 años entré en el Coro Ziryab y me dieron los primeros papelitos de solista. Fueron años de descubrimiento y aprendizaje.

-¿Es necesario estar continuamente formándose con grandes maestros de la lírica como ha sido en su caso?

-Empecé a dar clases magistrales a final de la carrera y descubrí en el 2011 a mi maestro Bernardo Villalobos, al que le debo mi voz y mi forma de cantar. Dar clase con los mejores profesores y cantantes en activo es la única manera de aprender a cantar y a interpretar. Sigo formándome con prestigiosos maestros y confío ciegamente en sus oídos. Esta carrera no tiene fin. Siempre hay algo que mejorar.

-¿Por qué son tan importantes las clases del maestro Bernardo Villalobos?

-Un amigo me recomendó a este maestro. Me dijo que podía arreglarme muchos problemas técnicos. Yo me moría de miedo y vergüenza, pero buscaba algo, soluciones, respuestas que aquí no encontraba. Fui a Nueva York y me enamoré de la forma de trabajar de Bernardo Villalobos. Me he gastado todas las becas y premios que he ganado en estudiar con él. Cada voz es un instrumento diferente y él me ha enseñado a manejar y a entender mi voz. Su manera de entender la respiración y conectar el sonido con el cuerpo es muy poderosa y eso hace que saque lo mejor de mí. Siempre está en mi voz aunque se encuentre a 5.000 kilómetros de distancia. El último premio del Concurso de Habaneras se lo dediqué en el bis cuando ya me habían premiado. Me ha enseñado muchísimo y lo quiero como maestro y amigo.

-¿Es muy habitual obtener matrícula de honor tras acabar sus estudios en el Conservatorio Superior de Sevilla?

-Es un regalo que te hace el tribunal reconociendo tu talento. Supongo que lo gané porque empezaba a hacer efecto la técnica bien hecha. En Sevilla fui muy feliz y mis profesores siempre estarán en mi corazón.

-¿A qué tenores, sopranos u otros artistas líricos más admira?

-Soy fan de la gente que canta con el corazón abierto. Me encantan las voces grandes. Me apasiona el arrojo y la voz de Giuseppe Giacomini, Franco Corelli, María Callas, Samuel Ramey. Y me gustan también mucho las sopranos Aprille Millo, Anja Harteros, Ainhoa Arteta, Anna Netrebko y Angela Georghiu.

-¿Puede vivir de la lírica como cualquier otra profesión remunerada? ¿Cuánta dedicación diaria requiere?

-Los músicos y los cantantes en particular somos atletas de nuestro instrumento. Dejar de estudiar es como dejar de entrenar. Nosotros cantamos con todo nuestro cuerpo y hay que cuidarlo. Todos los días hago dos horas de ejercicios de vocalización, elasticidad de la voz y del aire y luego abordo el repertorio. Por otro lado, hay que hacer un trabajo de mesa, de idioma, memorizar texto y expresión dramática. Todo ello lo complemento con deporte y alimentación sana, para estar fuerte y forma. Desde hace unos años he tenido bastante trabajo. Hay meses que tienes un programa diferente por semana y otros meses que solo tienes un recital. Pero afortunadamente si te mueves hay trabajo.

-En el 2015 obtuvo su primer premio y luego han venido más. ¿Cómo valora cada uno de estos reconocimientos y qué valor le aportan para seguir creciendo como soprano?

-Todos han sido especiales. Los premios te dan currículum y el dinero siempre lo he reinvertido en clases. Es un reconocimiento a tu trabajo. Son momentos de tensión y de increíble superación, en los que siempre compito conmigo misma. Los premios dan prestigio y te abren puertas, te escuchan muchos directores y gracias a los premios he cantado en muchos festivales como el del Otoño de Soria o el Festival de Música y Danza de Granada, con el que actué con el pianista Rubén Fernández Aguirre el pasado julio.

-¿Le gustaría ser reconocida algún día en su tierra?

-Terminé la carrera y ya me dieron mi primer papelito solista. El Gran Teatro y la Orquesta de Córdoba siempre han contado conmigo. Y esas oportunidades han sido muy enriquecedoras. Me encantaría debutar en un rol principal en mi teatro. He vivido estas actuaciones tan especiales con mucha responsabilidad. Intento aprender lo máximo posible de mis compañeros y de maestros que me han dirigido como Miquel Ortega o Lorenzo Ramos. Es maravilloso cantar en casa.

-Fue elegida para participar en un recital de ópera y zarzuela en octubre en Madrid. ¿Eso es un honor al alcance de cualquiera?

-Para mí, sí. Ha sido una oportunidad muy bonita. Fue un recital muy especial, en el que cantaba por primera vez como solista en Madrid.

-¿Y las becas que ha recibido son difíciles de conseguir?

-Siempre estoy en movimiento y creo que ese es el éxito. He participado en muchos concursos, audiciones, conciertos y las becas y los premios se consiguen con trabajo y constancia. Hay que llamar a mil puertas.

-Su primer papel como protagonista le ha llegado con una zarzuela. ¿Le gusta este género?

-Me ha encantado la experiencia. El rol me vino como anillo al dedo. He cantado y recitado mucho texto. He aprendido mucho de mis compañeros y de los maestros musicales y artísticos. Como cantante española, creo que debemos poner la zarzuela en lo más alto del país, ya que es nuestro género y no lo cuidamos. Debemos darle el sitio que merece.

-¿Qué nivel lírico posee Córdoba? ¿Se reconoce en el exterior? Por ejemplo, se acaba de celebrar el 30 aniversario del Coro de Ópera de Córdoba.

-En Córdoba hay mucha tradición lírica con las rondallas, orquestas y coros. Me encantaría que el Gran Teatro tuviera un coro profesional, que tuviéramos una temporada lírica más grande y más presencia en el ciclo de conciertos de la Orquesta de Córdoba. Lamentándolo mucho, no siempre es así. A Córdoba se la reconoce más en el exterior por el flamenco que por la lírica.

-¿Se está planteando dejar Córdoba al celebrarse aquí menos conciertos?

-Afortunadamente, podemos estudiar en casa y viajar para trabajar.

-Al margen de la lírica, ¿qué géneros musicales le gustan (pop, rock, flamenco u otros)?

-Casi siempre escucho música clásica instrumental. Me encanta Bach. Pero fuera de lo clásico me gusta escuchar fado, música de Battiato o de cantautor.

-Si la invitaran a cantar una canción que tuviera relación con Córdoba. ¿Cómo imagina que sería y dónde le apetecería cantarla?

-Me encantaría cantar piezas de Ramón Medina y sería maravilloso hacer un recital con música de Medina en el Gran Teatro.

-¿En qué escenario sueña poder actuar? ¿Con qué compañeros y con qué pieza en concreto?

-Para mí, sería un sueño debutar con Tosca en el Metropolitan Opera House de Nueva York (Met), con el tenor Mario Chang, con el personaje de Scarpia y con el barítono Carlos Álvarez.

-¿Cuáles son sus proyectos?

-Estoy preparando nuevos roles. En febrero debuto en una ópera contemporánea en Santander, que se llama Silencios y Excusas, compuesta por Pedro A. Terán.

-¿Cómo recibe las críticas?

-Depende de quién las haga, cómo se redacten y la intención que tengan. Por ahora, siempre he recibido buenas críticas, aunque mi mayor crítica y apoyo lo encuentro en mi familia, que siempre encuentra la manera de buscar la mejora y la superación constante.

-¿Se ha planteado alguna vez presentarse a concursos tipo ‘Operación Triunfo’, ‘La Voz’ o uno próximo que habrá que se llamará ‘Clásicos irreverentes’?

-Estos programas son espectáculos televisivos muy alejados de mi profesión y de la concepción que tengo como música del canto y del género de la lírica. Esto no quita que los considere entretenidos y a veces los vea.