Unos 700 profesionales y pacientes participarán en el 28º Congreso de Comunicación y Salud

Córdoba acogerá del 11 al 14 de octubre el 28º Congreso de Comunicación y Salud que anualmente organiza el Grupo Comunicación y Salud (semFYC) que reunirá a unos 700 profesionales y pacientes de toda España. En esta edición, el lema elegido es ‘Comunicando compasión, atendiendo con pasión’ pretende poner el foco en la importancia de la humanización y la comunicación en el ámbito de la salud.

El programa científico se compone de 57 talleres, 12 mesas redondas y 4 actividades congresuales que profundizarán sobre aspectos de gran actualidad como el abordaje motivacional; la toma de decisiones compartida; la técnica Mindfulness y cultivo de la compasión; la relación entre la música, el arte, la actividad física y la salud; las tecnologías aplicadas a la comunicación y la salud; o las

prioridades de investigación en comunicación y salud identificadas por los pacientes

(empoderamiento), entre otras. La elección de las líneas de aprendizaje se ha basado, según destaca

el presidente del Comité Científico, Luis Perula, “en aquellas técnicas de comunicación que están

obteniendo mejores resultados a nivel internacional”. Según el presidente del Comité Organizador, José Antonio Prados, “una buena comunicación no sólo nos hace más humanos y aumenta la satisfacción de pacientes y ciudadanos, sino que hay evidencia científica que demuestra que sólo cambiando la comunicación se mejoran de forma importante los resultados clínicos y de salud”.

En esta línea, el congreso reunirá a profesionales de muy diversos ámbitos relacionadas con la salud,

distintas edades y perfiles, que tienen en común la convicción de que la comunicación es una

herramienta fundamental para el desarrollo de las personas. Así, existirán actividades dirigidas a

medicina, enfermería, administrativos, psicología, actividad física y deporte, periodismo, gestión,

farmacia, inspección, mutuas, fisioterapia, trabajo social, etc. Habrá también actividades gratuitas

para pacientes, vinculados o no a asociaciones de autocuidado, donde podrán aportar sus puntos de

vista y compartir sus experiencias.



Precisamente ésta es una de las principales características del encuentro: su carácter multidisciplinar,

ya que según señala Prados, “para ofrecer una respuesta eficaz es muy necesario aportar una

perspectiva global, diseñar las acciones para los diferentes perfiles y tener una visión abierta para

aceptar cualquier reflexión y enfoque que pueda hacernos crecer mutuamente”. En esta línea, muchas

de las actividades programadas están enfocadas a entender que la perspectiva del paciente también

puede ayudar a dibujar de forma más completa la realidad.

Otros aspectos novedosos de esta edición es el carácter ecológico y solidario del encuentro. En este

sentido, el comité organizador ha trabajado para que toda la información posible esté digitalizada,

aconsejando el uso de links, compartir archivos online y el uso de herramientas como el correo

electrónico, móviles o tablets. En esta línea, toda la información referente al 28º Congreso de

Comunicación y Salud es digital (programación, mapas, localizaciones, inscripción, tickets para

comidas o eventos, evaluaciones de los talleres…). Por otro lado, se va a favorecer el desplazamiento

físico y el uso, en el caso de ser necesario, de transporte público (bicicleta y bus).

Asimismo, se han diseñado actividades de carácter solidario desde la conciencia de que no estamos

solos y existen seres humanos especialmente necesitados (pacientes ingresados, asociaciones de

pacientes, etc) a los que les podemos aportar no solo recursos, sino también compañía, diversión,

música. En este sentido, la organización del encuentro ha promovido la programación de actividades

como conciertos en pasillos del Congreso y en el propio Hospital de Córdoba. Además, se ha

organizado un concierto solidario protagonizado por músicos de Cordoba, actuando de forma

desinteresada, y una marcha ciudadana por la comunicación y salud que se realizará el viernes 13 de

octubre, para compartir nuestros valores con la ciudad.