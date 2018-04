66 niños se quedan sin plaza en Escuelas Católicas de la capital

Un total de 66 niños, seis más que el año pasado, se quedarán sin plaza este año en los centros de la capital de Escuelas Católicas, una vez concluido el proceso de admisión del curso 2018/19. Ocho de los doce colegios pertenecientes a esta patronal de la concertada (Virgen del Carmen, Trinitarios, Calasancio, La Salle, Franciscanos, Nuestra Señora de las Mercedes, Sagrado Corazón y Bética Mudarra) deberán recurrir en mayo al sorteo para asignar plazas tras recibir un total de 748 solicitudes para 694 puestos escolares de tres años disponibles. Un año más y pese al notable descenso de la natalidad, la concertada sigue recibiendo más solicitudes de las que puede asumir aunque ya no se dan las cifras de otros años donde se quedaban fuera decenas de niños. En algunos centros como Sagrado Corazón o Bética Mudarra, han recibido 52 solicitudes para 50 plazas. Donde más problema habrá será en La Salle, con 94 solicitudes para 75 plazas, o Franciscanos, con 67 para 50 (ver gráfico adjunto). Por contra, en otros centros como Santa Victoria, Cervantes, Divina Pastora o Salesianos este año no habrá problema porque la demanda de plazas no ha superado a la oferta. Además de las plazas de tres años, solo en la capital, los colegios de Escuelas Católicas han recibido más de 500 solicitudes para Infantil de 4 y 5 años, Primaria y ESO.

En la provincia, donde hay 16 centros de Escuelas Católicas, y salvo que haya bajas de última hora, habrá problemas en seis colegios: Inmaculada Concepción de Palma del Río, Colegio Espíritu Santo de Baena, Compañía de María de Puente Genil, La Purísima de Lucena y EEPP Sagrada Familia (SAFA) de Baena. En el resto (San Luis y San Ildefonso de Montilla, Presentación de María de Peñarroya, San Francisco Solano de Montilla, San José de Pozoblanco, La Asunción de Montilla, San José de Cabra, La Inmaculada de Pozoblanco, Divina Pastora de Villa del Río, San José y Nuestra Señora de las Angustias de Priego y el colegio Nuestra Señora de Gracia y San Francisco Solano de Almodóvar), según los datos facilitados, todos los que han solicitado plaza la tienen asegurada.

El presidente de Escuelas Católicas, Antonio Manuel Guerra, valora positivamente los datos, pese al efecto de la bajada de natalidad, en los centros clave de la capital, si bien se queja de «competencia desleal de los centros públicos (gratuidad de comedor...) en los centros de la provincia, donde el descenso de la natalidad ha sido especialmente relevante.

Guerra lamenta también que haya centros que se vean obligados a ir al sorteo, «ya que generará entre las familias desasosiego, intranquilidad y desazón».