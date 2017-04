Hasta 600 euros de multa por hacer 'botellón' u orinar en la calle durante las cruces de mayo

Seamos realistas. El ente público debe primero respetar sus propias normativas, es decir que ninguna "cruz" o chiringuito en la calle no se escaquee de sus responsabilidades y ponga los sanitarios correspondientes en función de la importancia del evento. Y por supuesto que sus responsables paguen la factura y no el Ayuntamiento. En segundo lugar está el control del sector, e incluso de toda la ciudad. Orinar en cualquier parte no es recibo (salvo excepciones de enfermedades graves). Y en tercer lugar, más que un multazo, podría valer más que quienes ensucien su ciudad, después la limpien según el tiempo que considere útil el juez de turno. No es admisible que se monte un negocio efímero en la calle para que la gente beba sin parar y no poner los sanitarios necesarios en cantidad suficiente para que esos clientes se desahoguen lógicamente. En cuanto a los que hacen botellón, conseguir que "eso" no exista. Sea de la mejor manera posible. Existen muchos países, y demócratas, que eso no existe bajo ningún concepto.