El 30% del pequeño comercio se sumará este año a adelantar las rebajas de verano

Hace tiempo que el 1 de julio ha dejado de ser el día más esperado por los fans de las rebajas. Desde que se liberalizó este momento, cada comercio coloca el cartel en cuestión cuando más le conviene. A una semana del 1 de julio, hay firmas que lucen en sus escaparates carteles anunciando grandes descuentos mientras otros han optado directamente por iniciar las rebajas. Según el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, el 30% del comercio de cercanía se sumará este año a esa tendencia a alargar el periodo de rebajas. También lo han hecho así el grupo Cortefiel, Mango o Sfera, entre otros. Por su parte, El Corte Inglés y el grupo Inditex han decidido fijar la fecha de inicio el próximo viernes 29 de junio, para aprovechar así un largo fin de semana previo al inicio vacacional de muchas personas que se prevé intenso en compras, ya que el domingo 1 de julio está previsto que los centros comerciales abran sus tiendas.

Este año, se esperan grandes descuentos, ya que el retraso en la llegada del verano ha dejado mucho stock en los comercios, que aprovecharán este periodo para darle salida.

REBAJAS SIN EFECTO // Pese a todo, el comercio de cercanía sigue sin ver con buenos ojos la liberalización de las rebajas. Según Bados, «la liberalización ha hecho que se pierda el efecto rebajas, la pujanza que tenían hace años». En su opinión, «estamos en un escenario permanente de ofertas, promociones, descuentos que han hecho perder fuerza a este periodo y han convertido al sector en una jungla donde campan a sus anchas los poderosos en la distribución frente al pequeño comercio». Por eso reclaman «que se vuelva a regular el periodo de rebajas».

Pese a que hay esperanza en que la campaña sea positiva «y que al menos permita a los establecimientos vender el stock de temporada en un año complicado», Bados recuerda que «la capacidad de consumo en una provincia con un 30% de desempleo es limitada».

Entre los consumidores, hay opiniones para todos los gustos. Para Rosa Serrano, «desde que no hay un día concreto para todos los comercios, no sabes si lo que hay en las tiendas son ofertas o rebajas de verdad, así que no te fías y acabas esperando al día 1 para estar segura». Sin embargo, su cuñada, Carmen Aguilar, está encantada con la liberalización. «A mí me gusta mucho la ropa y si veo descuentos más, por mí que haya rebajas todo el año, así no te encuentras los agobios de antes el día 1 y vas poco a poco a ver todas las tiendas».