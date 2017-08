Unos 3.000 cordobeses no han cobrado aún la indemnización de Gas Natural

Alrededor de 30.000 usuarios andaluces de Gas Natural, de los cuales alrededor de 3.000 serían cordobeses, no han cobrado aún la indemnización que les corresponde tras la sentencia que condenó a la empresa a devolver más de 10 millones de euros por el cobro indebido de una cuota. En concreto, los afectados son aquellos que pagaron indebidamente derechos de alta antes de julio del 2004 y cuota de uso de Instalaciones Receptores Comunes (IRC) de los edificios antes de agosto de 2005. De los 10 millones, la empresa ya ha devuelto unos 6 millones. El resto (3,2 millones) ha sido consignado en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Córdoba, que condenó a Gas Natural a devolver el dinero a través de una sentencia, que fue recurrida, y cuya ejecución ahora es firme. El asunto fue destapado por el actual presidente de Facua Córdoba, Francisco Martínez Claus, que inició una demanda particular para reclamar 3 euros de la primera factura irregularmente cobrada por la empresa. El asunto generó mucha polémica y derivó en un procedimiento judicial impulsado por el Ayuntamiento de Córdoba que finalmente habría beneficiado a más de 100.000 familias de Andalucía. El problema es que, pese a tener reconocido su derecho por una sentencia, un número importante de afectados ni siquiera sabe que les corresponde cobrar la devolución de las cuotas, entre 50 y 300 euros, y el dinero permanece consignado en el Juzgado número 1 de Córdoba, ya que la norma solo prevé en casos como éste que sea el interesado quien lo reclame. La mayoría ya no son clientes de Gas Natural, han cambiado de domicilio o fallecido, por lo que el pago les corresponde a sus herederos.

Según informa Facua, los interesados en comprobar si les afecta deben dirigirse al Juzgado de Primera Instancia número 1 de Córdoba (957 74 50 43) donde deberán aportar el DNI del titular del contrato para ver si están en el listado que Gas Natural incluyó en el procedimiento judicial. Si aparecen, tendrán que enviar un escrito al Juzgado solicitando la devolución del dinero, incluyendo el IBAN de la cuenta bancaria para el ingreso.